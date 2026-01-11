Выдумка, смех и слезы — в исполнении брутальных дальнобойщиков!

В Сети показали самые выдающиеся случаи смекалки от водителей-дальнобойщиков

Как вы не раз могли убедиться по нашим публикациям (а кто-то и на личном опыте), дальнобойщики – народ веселый, а жизнь их полна как приколов, так и драматизма.

В свежей видеоподборке – самые креативные надписи на фурах, смелые решения бытовых вопросов (как спать, что есть, где чистить зубы и хранить «арсенал» для отдыха), а также всевозможные курьезы из жизни водителей дальних рейсов... У многих россиян новогодние каникулы заканчиваются только сейчас, но эти ребята в большинстве своем уже за баранкой.

К сожалению, в их работе хватает грустных и трагичных моментов – и об этом ролик тоже рассказывает. Давайте пожелаем этим доблестным рыцарям дорог ни гвоздя, ни жезла!

