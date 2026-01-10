Какое масло лучше заливать в двигатель зимой

Что лучше заливать в мотор зимой: синтетику или полусинтетику

Минеральное моторное масло не подходит для использования зимой.

При температурах ниже −10°С оно загустевает, что усложняет запуск двигателя. Также из-за ухудшения смазывающих свойств при минусовых температурах износ деталей двигателя увеличивается.

Полусинтетические и синтетические масла работают эффективнее в холодное время года. Особенно синтетика рекомендуется в регионах с очень низкими температурами, где она лучше защищает двигатель и облегчает запуск.

Ранее «За рулем» сообщал, какие новинки ГАЗ появятся в 2026 году.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»