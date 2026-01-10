Какое масло лучше заливать в двигатель зимой
Минеральное моторное масло не подходит для использования зимой.
При температурах ниже −10°С оно загустевает, что усложняет запуск двигателя. Также из-за ухудшения смазывающих свойств при минусовых температурах износ деталей двигателя увеличивается.
Полусинтетические и синтетические масла работают эффективнее в холодное время года. Особенно синтетика рекомендуется в регионах с очень низкими температурами, где она лучше защищает двигатель и облегчает запуск.
Ранее «За рулем» сообщал, какие новинки ГАЗ появятся в 2026 году.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
- «За рулем» можно читать и в MAX