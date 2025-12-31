Популярный седан Lexus лишился разнообразия моторов в новом поколении

Lexus IS 2026 модельного года выходит на рынок США с безальтернативным V6

Обновлённый седан Lexus IS 2026 модельного года готовится к появлению в дилерских центрах США.

Модель, которую впервые показали в Японии в сентябре, получила третье обновление с момента выпуска в 2013 году. Автомобиль получил новый дизайн, значительно изменённый интерьер и пересмотренную линейку двигателей.

Главным изменением стало сокращение моторной гаммы. Производитель убрал из доступных версий базовую 2,0-литровую турбочетверку (IS 300) и мощный V8 (IS 500). Теперь все версии оснащаются только 3,5-литровым атмосферным V6, развивающим 314 лошадиных сил. Это вызвало рост стартовой цены почти на 5000 долларов – базовая версия IS 350 теперь стоит от 46795 долларов.

Lexus IS 2026

Внешне модель получила более агрессивный передний бампер, обновлённую решётку радиатора и новые воздухозаборники. В салоне установлен 12,3-дюймовый сенсорный экран, сохранились физические кнопки для управления климатом, а дефлекторы выполнены в стиле суперкара GR GT. Также обновлён комплекс систем безопасности до Lexus Safety System+ 3.0.

Интерьер Lexus IS 2026

Подвеска и рулевое управление были перенастроены для улучшения управления автомобилем. Первым 350 покупателям предложат эксклюзивную версию Special Appearance Package с матовым белым цветом Hakugin White и чёрными коваными дисками BBS. Продажи обновлённого Lexus IS 350 начнутся в начале 2026 года.

