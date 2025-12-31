Новейшая Королла в консервативном дизайне уже появилась у дилеров

У дилеров в Китае появился новый седан Toyota Levin L, опубликованы живые фото

Седан Toyota Levin L, который был представлен в Китае всего неделю назад, уже поступил в продажу у местных дилеров. Ресурс Autohome опубликовал живые фотографии этой модели.

Levin L – это версия новой Toyota Corolla, созданная другим совместным предприятием FAW Toyota.

В отличие от Corolla, у которой передняя часть выполнена в стиле седана Camry XV80, Levin L сохранил традиционный дизайн передней части, похожий на дореформенную Corolla. Главной особенностью машины стала увеличенная длина – 4695 мм, что на 55 мм больше, а колесная база теперь составляет 2750 мм, добавив 50 мм.

Toyota Levin L

Салон автомобиля полностью обновлен. Перед водителем расположена новая цифровая панель приборов с экраном 8,8 дюйма.Медиасистема построена на базе процессора Snapdragon 8155P и оснащена крупным 12,9-дюймовым экраном.

Среди прочего в комплектацию входят беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, спортивные сиденья с высокой спинкой и базовый пакет ассистентов безопасности Toyota Safety Sense 3.0.

Линейка моторов включает три варианта: 1,2-литровый турбомотор мощностью 116 л.с., 2,0-литровый атмосферный двигатель на 173 л.с., такой же, как у китайской версии Toyota Camry 2026 года, и гибридную систему на основе 1,8-литрового двигателя.

