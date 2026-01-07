#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
7 января
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
Против Toyota подан коллективный иск из-за...
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
7 января
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
Michelin на CES 2026 представит шины с ИИ,...
Интерьер Dongfeng Mage 2026
7 января
Стартовали продажи мощного добротного кроссовера дешевле 1,5 млн рублей
Dongfeng Motor запустил продажи кроссовера Mage...

ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin

Michelin на CES 2026 представит шины с ИИ, которые отслеживают износ и нагрузку

Компания Michelin готовит к презентации на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе новую линейку умных шин.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

Эти шины с помощью искусственного интеллекта смогут не просто катиться, но и самостоятельно анализировать свое состояние. Система отслеживает степень износа и передает водителю данные в режиме реального времени.

Разработка создана в сотрудничестве с технологической компанией Sonatus. Она анализирует такие параметры, как интенсивность торможения, нагрузка на автомобиль, перегрузки в поворотах и другие динамические условия. Искусственный интеллект обрабатывает эти данные и делает выводы о «здоровье» шин.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Технологии получили названия SmartLoad («умная» нагрузка) и SmartWear («умный» износ).

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Michelin прогнозирует, что в будущем эта система сможет полностью заменить датчики давления в шинах (TPMS). По оценкам компании, внедрение таких шин позволит сэкономить 1,68 млрд долларов в мировом масштабе к 2030 году.

Особенностью разработанной системы является то, что данные о состоянии шин хранятся и обрабатываются прямо в автомобиле, без передачи информации в облачные сервисы.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 51
07.01.2026 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0