ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin

Michelin на CES 2026 представит шины с ИИ, которые отслеживают износ и нагрузку

Компания Michelin готовит к презентации на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе новую линейку умных шин.

Эти шины с помощью искусственного интеллекта смогут не просто катиться, но и самостоятельно анализировать свое состояние. Система отслеживает степень износа и передает водителю данные в режиме реального времени.

Разработка создана в сотрудничестве с технологической компанией Sonatus. Она анализирует такие параметры, как интенсивность торможения, нагрузка на автомобиль, перегрузки в поворотах и другие динамические условия. Искусственный интеллект обрабатывает эти данные и делает выводы о «здоровье» шин.

Технологии получили названия SmartLoad («умная» нагрузка) и SmartWear («умный» износ).

Michelin прогнозирует, что в будущем эта система сможет полностью заменить датчики давления в шинах (TPMS). По оценкам компании, внедрение таких шин позволит сэкономить 1,68 млрд долларов в мировом масштабе к 2030 году.

Особенностью разработанной системы является то, что данные о состоянии шин хранятся и обрабатываются прямо в автомобиле, без передачи информации в облачные сервисы.

