Штрафы за это нарушение в России выросли в два раза: подробности

В РФ с 9 января штраф за перевозку детей без автокресла составит 5 тыс. рублей

С 9 января в России повысятся штрафы за нарушение правил перевозки детей без использования автокресел или других удерживающих устройств. Новый документ размещён на официальном сайте правовой информации.

Президент Владимир Путин в конце декабря подписал закон, который изменяет часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Теперь штраф для водителей за такое нарушение составит 5 тысяч рублей вместо прежних 3 тысяч. Для должностных лиц наказание увеличится с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – со 100 до 200 тысяч рублей.

Для самозанятых водителей такси установлены отдельные нормы: их штраф за отсутствие детских автокресел в машине будет равен 50 тысячам рублей, что соответствует сумме штрафа для должностных лиц.

Изменения вступят в силу 9 января, то есть через десять дней после публикации нормативных актов. Иной порядок начала действия поправок не предусмотрен.

Ранее в марте, депутаты Государственной думы во главе с Дмитрием Гусевым из фракции «Справедливая Россия – За правду» предложили законопроект, согласно которому в такси должны находиться два детских удерживающих устройства (бустера) для детей от 7 до 11 лет. Основная цель инициативы – сделать услуги такси более доступными для семей с детьми. Предлагаемые изменения внесены в Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

Источник:  Официальное опубликование правовых актов
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
08.01.2026 
Фото:Depositphotos
