#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Услуги автосервисов резко подорожают в этом году
8 января
Услуги автосервисов резко подорожают в этом году
В России ожидается рекордный рост цен на услуги...
Интерьер Volkswagen Lavida XR
8 января
В России появился надежный и просторный седан Volkswagen дешевле Весты
Продажи седанов Volkswagen Lavida XR стартовали...
Эти семейные кроссоверы признаны самыми безопасными в мире
8 января
Эти семейные кроссоверы признаны самыми безопасными в мире
TopSpeed: самой безопасной моделью среди...

В России появился надежный и просторный седан Volkswagen дешевле Весты

Продажи седанов Volkswagen Lavida XR стартовали в РФ с ценами от 1,6 млн рублей

Из-за того, что на рынке РФ больше не выпускаются популярные бюджетники Skoda Rapid и Volkswagen Polo, в страну начали поставлять седан Volkswagen Lavida XR. Этот автомобиль производится в Китае и поступает в Россию через параллельный импорт. Его цена начинается от 1,6 миллиона рублей.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

Для сравнения, обновленный седан LADA Vesta 2026 модельного года в базовой комплектации Comfort с вариатором стоит больше – 1 629 000 рублей. Топовая версия Techno с цифровой панелью приборов и современным мультимедийным комплексом обойдется уже в 2 018 000 рублей.

Самая низкая цена на Volkswagen Lavida XR зафиксирована в Омске. Там местная компания предлагает автомобиль в комплектации Outstanding New Edition за 1 595 000 рублей. В комплектацию входят цифровая приборная панель, мультируль, мультимедиа с сенсорным экраном, светодиодные дневные ходовые огни, датчики света и дождя, литые диски и зимний пакет с подогревом боковых зеркал, лобового и заднего стекол.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кроме того, в комплектации имеются электростеклоподъемники спереди и сзади, передний центральный подлокотник, фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер и бортовой компьютер. Однако полноразмерного запасного колеса нет, при проколе можно использовать только докатку.

Во Владивостоке аналогичный седан стоит минимум 1 668 000 рублей. В Иркутске машину оценивают в 1 820 000 рублей, а в Ижевске и Симферополе – примерно в 1 930 000 и 1 940 000 рублей соответственно.

Интерьер Volkswagen Lavida XR
Интерьер Volkswagen Lavida XR

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Все версии Volkswagen Lavida XR оснащены одинаковым двигателем – 1,5-литровым 110-сильным атмосферным мотором серии EA211. Он аналогичен 1,6-литровому двигателю, который устанавливался на выпускавшиеся в России Skoda и Volkswagen. К мотору подключен классический шестиступенчатый автомат.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 60
08.01.2026 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0