В России появился надежный и просторный седан Volkswagen дешевле Весты

Продажи седанов Volkswagen Lavida XR стартовали в РФ с ценами от 1,6 млн рублей

Из-за того, что на рынке РФ больше не выпускаются популярные бюджетники Skoda Rapid и Volkswagen Polo, в страну начали поставлять седан Volkswagen Lavida XR. Этот автомобиль производится в Китае и поступает в Россию через параллельный импорт. Его цена начинается от 1,6 миллиона рублей.

Volkswagen Lavida XR

Для сравнения, обновленный седан LADA Vesta 2026 модельного года в базовой комплектации Comfort с вариатором стоит больше – 1 629 000 рублей. Топовая версия Techno с цифровой панелью приборов и современным мультимедийным комплексом обойдется уже в 2 018 000 рублей.

Самая низкая цена на Volkswagen Lavida XR зафиксирована в Омске. Там местная компания предлагает автомобиль в комплектации Outstanding New Edition за 1 595 000 рублей. В комплектацию входят цифровая приборная панель, мультируль, мультимедиа с сенсорным экраном, светодиодные дневные ходовые огни, датчики света и дождя, литые диски и зимний пакет с подогревом боковых зеркал, лобового и заднего стекол.

Volkswagen Lavida XR

Кроме того, в комплектации имеются электростеклоподъемники спереди и сзади, передний центральный подлокотник, фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер и бортовой компьютер. Однако полноразмерного запасного колеса нет, при проколе можно использовать только докатку.

Во Владивостоке аналогичный седан стоит минимум 1 668 000 рублей. В Иркутске машину оценивают в 1 820 000 рублей, а в Ижевске и Симферополе – примерно в 1 930 000 и 1 940 000 рублей соответственно.

Интерьер Volkswagen Lavida XR

Все версии Volkswagen Lavida XR оснащены одинаковым двигателем – 1,5-литровым 110-сильным атмосферным мотором серии EA211. Он аналогичен 1,6-литровому двигателю, который устанавливался на выпускавшиеся в России Skoda и Volkswagen. К мотору подключен классический шестиступенчатый автомат.

