Авторынок в 2026 году: привычка к ценам, вынужденный выбор и поиск повода для покупки

Коротков: Гонка за хорошими авто переместится с параимпорта на «вторичку»

Российский авторынок в новом году продолжит балансировать между адаптацией и ожиданием.

Рекомендуем
Что взять вместо Ларгуса: 6 бюджетных семейных иномарок (включая Тойоту!)

Покупатели свыклись с высокими ценами и доминированием китайских брендов, но подсознательно ждут возвращения прежней, более разнообразной рыночной реальности и адекватных цен.

Главные вопросы текущего года: стал ли китайский автомобиль осознанным выбором из-за качества и сервиса или все еще остается вынужденной альтернативой? И что заставит человека купить машину сейчас – конкретная модель, страх роста цен или просто усталость от ожидания?

Мнение эксперта

Александр Коротков, генеральный директор MIGTORG:

– Говоря о прогнозе на 2026 год, в динамике продаж автомобилей вряд ли стоит ожидать каких-либо резких скачков или переломных моментов. Основная волна ажиотажного спроса, подогреваемая желанием успеть ввезти авто по старым условиям утильсбора, уже позади. Теперь рынок, как мы полагаем, вернется к более плановой и равномерной траектории, где борьба за автомобили в достойном состоянии развернется на внутренней «вторичке», а не на поле параллельного импорта.

Если ранее основным драйвером срочных покупок был страх роста цен, то сейчас его влияние ослабевает, так как утилизационный сбор уже повышен. Теперь решение о покупке будет приниматься более рационально – скорее всего, на основе конкретной необходимости, в сегменте подержанных авто до 1-1,5 миллиона рублей.

Если говорить в контексте новых авто, то тут главный сдвиг уже произошел годом ранее: китайские марки стали для рынка привычной, интегральной частью, пусть и вынужденно. Положительная динамика китайцев неоднократно подтверждалась квартальными отчетами продаж. При этом появления на рынке каких-то новых брендов, способных кардинально перекроить сложившуюся расстановку сил, в ближайшее не предвидится. Хотя то же «воскрешение» Волги может стать интересным событием, но тут все зависит и от технического оснащения, и, что немаловажно, от стоимости новинок и общей ценовой политики.

Рекомендуем
Китайские бензиновые масс-маркет модели для большинства покупателей остаются, по сути, безальтернативным, вынужденным вариантом. В гибридном сегменте китайские производители зачастую выглядят даже более достойными и технологически подкованными, чем их европейские конкуренты. Раздумывая над покупкой гибрида люди целенаправленно выбирают китайского производителя, предлагающего современные решения за адекватные деньги.

Рекомендуем

Алексеева Елена
Фото:freepik / prostooleh
12.01.2026 
Фото:freepik / prostooleh
