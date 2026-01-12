Toyota запатентовала в России новую модель

Компания Toyota зарегистрировала в России название хетчбека Wigo

Японская компания Toyota, ушедшая из России в 2022 году, вновь проявила активность на российском рынке. Автоконцерн подал заявку на регистрацию товарного знака Wigo в октябре 2024 года.

В январе 2026 года Роспатент принял решение о регистрации этого знака. Под брендом Wigo планируется выпускать и продавать автомобили, фургоны, фуры, внедорожники, вездеходы и электромобили.

Регистрация торговых марок не означает, что компания вскоре вернется на рынок РФ – это обычная практика продления прав во избежание использования их другими лицами.

Toyota Wigo

Toyota Wigo представляет собой компактный хетчбек A-класса. Модель производится с 2014 года, но в России никогда официально представлена не была.

Сейчас актуальной является рестайлинговая версия второй генерации.

Напомним, что в 2022 году Toyota прекратила производство автомобилей в России. На внутреннем рынке бренд представлен компанией ООО «Тойота Мотор».

Ранее «За рулем» сообщал, что аналитик Целиков оценил перспективы автобренда KGM в РФ в 2026 году.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»