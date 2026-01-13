#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Обновленный внедорожник стартует в РФ — есть цена!
13 января
Обновленный внедорожник стартует в РФ — есть цена!
Внедорожный пикап JAC T9 Urban вышел на...
Зимний плен: чем грозит машине долгая стоянка в сугробе
13 января
Зимний плен: чем грозит машине долгая стоянка в сугробе
Эксперт Родионов предупредил, что долгая...
Как увернуться от автомобиля в заносе — что говорят ПДД
13 января
Как увернуться от автомобиля в заносе — что говорят ПДД
Что делать, если встречный автомобиль вынесло...

Зимний плен: чем грозит машине долгая стоянка в сугробе

Эксперт Родионов предупредил, что долгая стоянка в снегу разрушает автомобиль

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов объяснил, почему привычная картина стоящего во дворе автомобиля-сугроба таит в себе множество скрытых рисков для его технического состояния и внешнего вида.

Рекомендуем
1156 «лошадей», 2,5 секунды до «сотни» и 260 км/ч: это новый Кайен!

Безобидный, на первый взгляд, снег при колебаниях температуры превращается в тяжелую ледяную корку. Это давление может приводить к появлению микротрещин на лакокрасочном покрытии.

Еще опаснее «химический коктейль» из снега, дорожных реагентов и песка, который образуется на обочинах. Циклы оттаивания и замерзания создают идеальные условия для агрессивной коррозии, особенно в уязвимых местах: колесных арках, порогах и стыках панелей. Реагенты продолжают разрушительную работу, удерживая влагу даже после таяния снега.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Снег забивает вентиляционные отверстия, удерживая сырость в важных элементах конструкции, что грозит коррозией лонжеронов и балок жесткости. Тормозные диски, контактируя с соленой талой водой, ржавеют, что в первые моменты движения может снизить эффективность торможения. Не минует беда и «мелочи»: замки и уплотнители замерзают и теряют эластичность, а антенны и фары покрываются налетом.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Опасности подстерегают и технические узлы. В неработающем двигателе может образовываться конденсат, который смешивается с маслом. В топливной системе вода кристаллизуется, рискуя заблокировать форсунки. Аккумулятор на морозе стремительно теряет заряд, а резиновые элементы становятся хрупкими.

Таким образом, оставленный зимовать в снегу автомобиль подвергается комплексной атаке, которая может серьезно ударить не только по его внешнему виду, но и по техническому состоянию.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 1
13.01.2026 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0