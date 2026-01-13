Зимний плен: чем грозит машине долгая стоянка в сугробе

Эксперт Родионов предупредил, что долгая стоянка в снегу разрушает автомобиль

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов объяснил, почему привычная картина стоящего во дворе автомобиля-сугроба таит в себе множество скрытых рисков для его технического состояния и внешнего вида.

Безобидный, на первый взгляд, снег при колебаниях температуры превращается в тяжелую ледяную корку. Это давление может приводить к появлению микротрещин на лакокрасочном покрытии.

Еще опаснее «химический коктейль» из снега, дорожных реагентов и песка, который образуется на обочинах. Циклы оттаивания и замерзания создают идеальные условия для агрессивной коррозии, особенно в уязвимых местах: колесных арках, порогах и стыках панелей. Реагенты продолжают разрушительную работу, удерживая влагу даже после таяния снега.

Снег забивает вентиляционные отверстия, удерживая сырость в важных элементах конструкции, что грозит коррозией лонжеронов и балок жесткости. Тормозные диски, контактируя с соленой талой водой, ржавеют, что в первые моменты движения может снизить эффективность торможения. Не минует беда и «мелочи»: замки и уплотнители замерзают и теряют эластичность, а антенны и фары покрываются налетом.

Опасности подстерегают и технические узлы. В неработающем двигателе может образовываться конденсат, который смешивается с маслом. В топливной системе вода кристаллизуется, рискуя заблокировать форсунки. Аккумулятор на морозе стремительно теряет заряд, а резиновые элементы становятся хрупкими.

Таким образом, оставленный зимовать в снегу автомобиль подвергается комплексной атаке, которая может серьезно ударить не только по его внешнему виду, но и по техническому состоянию.

