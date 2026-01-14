В столице появится новый живописный мост — первые изображения

На Болотной набережной в Москве построят новый 170-метровый мост

В Москве началась подготовка к строительству нового пешеходного моста на Болотной набережной, сообщил Сергей Собянин. Мост соединит участки набережной, которые сейчас разделяет улица Серафимовича.

«Появятся четыре схода – с лестницами и пандусами для маломобильных горожан. Пешком от Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ГЭС-2 можно будет дойти почти в два раза быстрее. Тем самым мы завершим формирование единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы Горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг», – рассказал Собянин.

Известно, что длина моста составит около 170 метров при ширине в 5,4 метра. Максимальная пропускная способность – 1,5 тысячи человек в час. Предстоящие работы по возведению моста будут, в основном, производиться с воды, чтобы проезжая часть оставалась свободной. Применяемые инженерные решения позволят строителям работать и в зимний период.

«За рулем» можно читать и в Телеграм