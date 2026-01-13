Volvo отзывает по всему миру свои кроссоверы из-за серьезной поломки
Автопроизводитель Volvo начал отзыв 33,7 тысячи своих кроссоверов EX30 для проверки батарей.
Отзыв связан с качеством аккумуляторов, которые поставляет китайская компания Sunwoda Electronic. Эти батареи могут загореться при быстрой зарядке.
Причиной для отзывной кампании стало возгорание Volvo EX30 в дилерском центре в Бразилии в ноябре 2025 года. Машина сгорела полностью, а на тушение потребовалось участие четырех пожарных машин.
Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.
