Volvo отзывает по всему миру свои кроссоверы из-за серьезной поломки

Volvo отзовет более 33 тысяч кроссоверов EX30 из-за риска возгорания батарей

Автопроизводитель Volvo начал отзыв 33,7 тысячи своих кроссоверов EX30 для проверки батарей.

Отзыв связан с качеством аккумуляторов, которые поставляет китайская компания Sunwoda Electronic. Эти батареи могут загореться при быстрой зарядке.

Причиной для отзывной кампании стало возгорание Volvo EX30 в дилерском центре в Бразилии в ноябре 2025 года. Машина сгорела полностью, а на тушение потребовалось участие четырех пожарных машин.

Volvo EX30

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»