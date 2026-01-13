Экология
Volvo отзывает по всему миру свои кроссоверы из-за серьезной поломки

Volvo отзовет более 33 тысяч кроссоверов EX30 из-за риска возгорания батарей

Автопроизводитель Volvo начал отзыв 33,7 тысячи своих кроссоверов EX30 для проверки батарей.

Отзыв связан с качеством аккумуляторов, которые поставляет китайская компания Sunwoda Electronic. Эти батареи могут загореться при быстрой зарядке.

Причиной для отзывной кампании стало возгорание Volvo EX30 в дилерском центре в Бразилии в ноябре 2025 года. Машина сгорела полностью, а на тушение потребовалось участие четырех пожарных машин.

Volvo EX30
Volvo EX30
Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
13.01.2026 
Фото:Wikimedia
