Интерьер УАЗ Профи
13 января
Названа стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ
Дизельный УАЗ Профи вышел в продажу с ценой...
Доминирование и локализация брендов из КНР: что будет с рынком новых авто

Эксперт Адиев назвал топ-3 авто на заказ с мощностью до 160 л. с.

Руководитель НКО «Союз профессионалов авторынка» Вадим Адиев высказал мнение о том, что ждет российский авторынок в 2026 году.

На рынке новых авто эксперт прогнозирует доминирование и локализацию китайских брендов.

Комментарий эксперта

Вадим Адиев, руководитель НКО «Союз профессионалов авторынка»:

– Основным трендом станет значительное усиление позиций китайских автопроизводителей. Многие из них начали локализацию производства на территории РФ, что увеличит присутствие китайских брендов и их долю на рынке.

Также ожидается рост конкуренции и демпинг. Это приведет к обострению конкуренции и возможному демпинговому снижению цен. Выиграют те, кто сможет предложить более выгодные льготные программы для покупателей, считает специалист.

Что касается рынка подержанных автомобилей, то в краткосрочной перспективе возможен рост продаж из-за текущего повышения утильсбора и ожидания дальнейшего роста цен. Однако в долгосрочном периоде рынок ожидает вялая, стагнирующая динамика.

Произойдет смещение спроса в более дешевый сегмент, прогнозирует Адиев. Покупатели, ранее владеющие премиум-автомбилями, будут ориентироваться на импорт новых авто. Курс доллара станет решающим, отмечает эксперт. При курсе около 70 рублей за доллар ввоз свежих иномарок может стать выгоднее, чем покупка б/у премиума на внутреннем рынке.

Из-за новых правил ввоза (с 1 января) ожидается рост импорта маломощных авто (до 160 л. с.). Топ-3 авто на заказ с мощностью до 160 л. с. с левым рулем могут составить Аudi A3 IV (8Y), Volkswagen Golf VIII, Toyota Corolla XII, пояснил специалист.

Возможно, экспортные компании научатся работать с российским рынком и смогут адаптироваться под правила, которые диктует Китай, и сохранят сток автомобилей, и первые поставки новых китайских авто мы увидим уже в июне-июле 2026 года, подытожил Адиев.

Аudi A3 IV (8Y)
Volkswagen Golf VIII
Toyota Corolla XII
Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
Количество просмотров 23
13.01.2026 
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
