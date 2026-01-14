Какую лопату выбрать для уборки снега?
Многие регионы России переживают обильные снегопады, поэтому большинству автомобилистов советы по выбору снегоуборочного инструмента придутся как нельзя более кстати.
Эксперт назвал признаки и качества лопаты для уборки снега, подходящей для различных условий использования.
Если извлечь резюме из обширной статьи, то пригодная для размещения в машине лопата для разгребания серьезных завалов слежавшегося снега (такая подойдет и для более легкой работы), должна выглядеть примерно так:
- металлический ковш (или пластик с металлической окантовкой);
- ширина ковша – стандартная: 45−55 см;
- короткий или средний черенок (телескопический – при надежной конструкции);
- D-образная рукоять.
Вместе с тем эксперт отмечает, что есть немало нюансов, многие из которых нужно учитывать лично. Например, лопаты с изогнутой ручкой подойдут тому, кому тяжело поднимать инвентарь с прямым черенком, а также при риске возникновения болей в спине – например, при наличии старых травм.
А вы возите лопату в багажнике? Расскажите, какой лопатой вы пользуетесь, а какую не купите ни за что.
