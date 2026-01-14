Путешествия
Какую лопату выбрать для уборки снега?

Авто Mail назвал признаки «идеальной автомобильной лопаты» для уборки снега

Многие регионы России переживают обильные снегопады, поэтому большинству автомобилистов советы по выбору снегоуборочного инструмента придутся как нельзя более кстати.

Эксперт назвал признаки и качества лопаты для уборки снега, подходящей для различных условий использования.

Если извлечь резюме из обширной статьи, то пригодная для размещения в машине лопата для разгребания серьезных завалов слежавшегося снега (такая подойдет и для более легкой работы), должна выглядеть примерно так:

  • металлический ковш (или пластик с металлической окантовкой);
  • ширина ковша – стандартная: 45−55 см;
  • короткий или средний черенок (телескопический – при надежной конструкции);
  • D-образная рукоять.
Вместе с тем эксперт отмечает, что есть немало нюансов, многие из которых нужно учитывать лично. Например, лопаты с изогнутой ручкой подойдут тому, кому тяжело поднимать инвентарь с прямым черенком, а также при риске возникновения болей в спине – например, при наличии старых травм.

А вы возите лопату в багажнике? Расскажите, какой лопатой вы пользуетесь, а какую не купите ни за что.

