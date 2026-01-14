Названы лучшие автомобили по мнению женщин

Экология
Жюри конкурса автомобилей Women’s Worldwide Car of the Year выбрало лучшие модели 2026 года в шести категориях. В финал вошли автомобили от Nissan, Skoda, Mercedes-Benz, Hyundai, Toyota и Lamborghini. В этом 15-м сезоне в конкурсе участвовали 55 моделей, которые производятся минимум на двух континентах или в 40 странах.

Жюри определило по одному победителю в каждой категории. Лучшим компактным автомобилем признан Nissan Leaf. В классе небольших кроссоверов выиграла Skoda Elroq, а среди легковых моделей лидером стал Mercedes-Benz CLA, который назвали значимой новинкой.

В категории больших кроссоверов первое место занял Hyundai Ioniq 9. Среди внедорожников победил Toyota 4Runner. В номинации спортивных автомобилей получил награду Lamborghini Temerario.

Кроме того, были вручены специальные призы. Компания Renault получила награду за вклад в развитие индустрии, а Ford – за технологические инновации.

Исполнительный президент WWCOTY Марта Гарсия отметила, что при выборе учитывались реальные потребности покупателей. Главными критериями стали электрификация, цифровизация и экологичность.

Hyundai Iconiq 9
Lamborghini Temerario
Skoda Elroq
Toyota 4Runner
Mercedes-Benz CLA
Nissan Leaf
Ранее «За рулем» сообщал, что на Госуслугах теперь можно проверить машины такси.

Источник:  пресс-служба конкурса Women’s World Car of the Year
Ушакова Ирина
Фото:freepik / stefamerpik
