Новый логотип Honda: вот что он означает
Японская компания Honda представила новый символ, который будет использоваться для гибридных и электрических автомобилей.
Новый дизайн логотипа напоминает две протянутые руки. В компании объяснили, что он символизирует стремление Honda развивать мобильность и максимально удовлетворять потребности своих клиентов.
История логотипа Honda началась в 1963 году с буквы H. За это время знак несколько раз менялся. Новый фирменный знак получат машины с гибридными и электрическими двигателями, которые планируют вывести на рынок начиная с 2027 года.
Затронут ли изменения чисто бензиновые авто, не уточняется. Стилизованная литера H является логотипом Хонды с 1963 года. Предыдущие обновления были в 1969, 1981, 1991 и 2001 годах.
