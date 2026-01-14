Новый логотип Honda: вот что он означает

Honda обновила эмблему впервые за 25 лет

Японская компания Honda представила новый символ, который будет использоваться для гибридных и электрических автомобилей.

Новый дизайн логотипа напоминает две протянутые руки. В компании объяснили, что он символизирует стремление Honda развивать мобильность и максимально удовлетворять потребности своих клиентов.

История логотипа Honda началась в 1963 году с буквы H. За это время знак несколько раз менялся. Новый фирменный знак получат машины с гибридными и электрическими двигателями, которые планируют вывести на рынок начиная с 2027 года.

Затронут ли изменения чисто бензиновые авто, не уточняется. Стилизованная литера H является логотипом Хонды с 1963 года. Предыдущие обновления были в 1969, 1981, 1991 и 2001 годах.

