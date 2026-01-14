Продажи новых коммерческих автомобилей в России резко сократились

«Автостат»: продажи LCV в РФ просели на 21,9% в 2025 году

Продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2025 году уменьшились на 21,9% по сравнению с предыдущим годом и составили 87,5 тысячи штук. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидерами по продажам среди брендов стали GAZ с 41,6 тысячи автомобилей, Lada – 15 тысяч, УАЗ – 10,9 тысячи, Sollers – 7,5 тысячи и Foton – 2,4 тысячи штук.

Топ-5 моделей по итогам года возглавила GAZ Gazelle Next с 21 тысячей проданных автомобилей. Следующими идут Lada Largus VU с 9,4 тысячами, GAZ 3302 – 6,1 тысяча, Sollers Atlant – 5,7 тысячи и Lada Granta VU – 5,3 тысячи единиц.

Снижение продаж прослеживается и в декабре 2025 года – за месяц было продано 9,3 тысячи новых легких коммерческих автомобилей, что на 20,4% меньше декабря предыдущего года.

В декабре самыми популярными моделями были GAZ Gazelle Next (2,5 тысячи автомобилей), Lada Largus VU (811), GAZ 3302 (617), Sollers Atlant (581) и УАЗ 3909 (508).

