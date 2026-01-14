#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Зимняя омывайка на нуле: что залить в бачок, чтобы не повредить автомобиль
14 января
Зимняя омывайка на нуле: что залить в бачок, чтобы не повредить автомобиль
Автоэксперт Петров: в экстренных случаях...
Продажи новых коммерческих автомобилей в России резко сократились
14 января
Продажи новых коммерческих автомобилей в России резко сократились
«Автостат»: продажи LCV в РФ просели на 21,9% в...
«Китайцы» вытесняют европейские машины: что это значит
14 января
«Китайцы» вытесняют европейские машины: что это значит
Компания Geely обошла Volkswagen по продажам в...

Зимняя омывайка на нуле: что залить в бачок, чтобы не повредить автомобиль

Автоэксперт Петров: в экстренных случаях омывайку можно заменить водкой

Зимняя незамерзающая жидкость для стекол закончилась неожиданно, а на улице сильный мороз?

Рекомендуем
224 л. с., автомат, рама, пружинная подвеска— новый внедорожник нашей сборки

В такой ситуации многие водители могут совершить опасную ошибку, пытаясь сэкономить.

Автоэксперт Сергей Петров в интервью Pravda.Ru предупредил, что заливка дешевых незамерзаек неизвестного происхождения - это прямой риск. Такие составы часто содержат агрессивную химию, которая вредит не только деталям автомобиля, но и здоровью людей в салоне, раздражая дыхательные пути и глаза, что напрямую влияет на безопасность движения.

Эксперт подчеркивает, что регулярная сезонная замена жидкости - обязательная процедура. Пренебрежение ею грозит разрывом бачка или повреждением трубок системы омывателя.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Однако если вы уже оказались в безвыходном положении, Петров предлагает нестандартное, но рабочее решение.

В качестве экстренной меры можно использовать обычную водку. Она не замерзнет и, в отличие от воды или сомнительных смесей, не нанесет вреда системе. Конечно, запах будет специфическим, но этот вариант намного безопаснее для автомобиля, чем лед, разрывающий бачок.

Главный вывод специалиста звучит так: покупайте проверенные жидкости у официальных продавцов, а водку оставьте только для чрезвычайных случаев.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Количество просмотров 1
14.01.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0