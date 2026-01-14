Зимняя омывайка на нуле: что залить в бачок, чтобы не повредить автомобиль

Автоэксперт Петров: в экстренных случаях омывайку можно заменить водкой

Зимняя незамерзающая жидкость для стекол закончилась неожиданно, а на улице сильный мороз?

В такой ситуации многие водители могут совершить опасную ошибку, пытаясь сэкономить.

Автоэксперт Сергей Петров в интервью Pravda.Ru предупредил, что заливка дешевых незамерзаек неизвестного происхождения - это прямой риск. Такие составы часто содержат агрессивную химию, которая вредит не только деталям автомобиля, но и здоровью людей в салоне, раздражая дыхательные пути и глаза, что напрямую влияет на безопасность движения.

Эксперт подчеркивает, что регулярная сезонная замена жидкости - обязательная процедура. Пренебрежение ею грозит разрывом бачка или повреждением трубок системы омывателя.

Однако если вы уже оказались в безвыходном положении, Петров предлагает нестандартное, но рабочее решение.

В качестве экстренной меры можно использовать обычную водку. Она не замерзнет и, в отличие от воды или сомнительных смесей, не нанесет вреда системе. Конечно, запах будет специфическим, но этот вариант намного безопаснее для автомобиля, чем лед, разрывающий бачок.

Главный вывод специалиста звучит так: покупайте проверенные жидкости у официальных продавцов, а водку оставьте только для чрезвычайных случаев.

