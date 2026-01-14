#
Nissan начали собирать на заводах Mitsubishi: названы причины
14 января
Nissan начали собирать на заводах Mitsubishi: названы причины
Заводы Mitsubishi в Японии и Таиланде будут...

Nissan начали собирать на заводах Mitsubishi: названы причины

Заводы Mitsubishi в Японии и Таиланде будут выпускать две модели Nissan

В рамках сотрудничества автомобильных компаний началось производство Nissan Rogue и Navara на заводах Mitsubishi. Эти автомобили будут продаваться под брендом Nissan.

Гибридный Nissan Rogue начали собирать 12 января на заводе в Окадзаки, Япония. Машина предназначена для рынка Северной Америки, где продажи стартуют в первом квартале 2026 года.

Производство пикапа Nissan Navara запустили 20 декабря на заводе Mitsubishi в Лаем-Чабанге, Таиланд. Его будут продавать в Океании также с начала 2026 года.

Новые модели позволят Nissan расширить ассортимент без больших затрат на производство. Mitsubishi, в свою очередь, сможет эффективнее использовать свои мощности.

Nissan Rogue
Nissan Navara
Кроме того, Mitsubishi получит электромобиль на базе новой платформы Nissan Leaf, который выйдет в Северной Америке во второй половине 2026 года.

Nissan Leaf
Nissan Leaf

Ранее «За рулем» сообщал, что на Госуслугах теперь можно проверить машины такси.

Источник:  Autoevolution
Ушакова Ирина
Фото:freepik / usertrmk
14.01.2026 
Фото:freepik / usertrmk
