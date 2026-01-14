Nissan начали собирать на заводах Mitsubishi: названы причины
В рамках сотрудничества автомобильных компаний началось производство Nissan Rogue и Navara на заводах Mitsubishi. Эти автомобили будут продаваться под брендом Nissan.
Гибридный Nissan Rogue начали собирать 12 января на заводе в Окадзаки, Япония. Машина предназначена для рынка Северной Америки, где продажи стартуют в первом квартале 2026 года.
Производство пикапа Nissan Navara запустили 20 декабря на заводе Mitsubishi в Лаем-Чабанге, Таиланд. Его будут продавать в Океании также с начала 2026 года.
Новые модели позволят Nissan расширить ассортимент без больших затрат на производство. Mitsubishi, в свою очередь, сможет эффективнее использовать свои мощности.
Кроме того, Mitsubishi получит электромобиль на базе новой платформы Nissan Leaf, который выйдет в Северной Америке во второй половине 2026 года.
