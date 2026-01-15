Дилеры: российский авторынок оживет к весне

Эксперт Терлюкевич предположил, что машины в РФ могут подорожать к марту

Авторынок России в ближайшие месяцы покажет стабильные продажи без существенного роста, считают эксперты.

Руководитель центрального дивизиона Москва-Запад ГК «Интерлизинг» Антон Новохатский спрогнозировал, что в первом квартале 2026 года ежемесячные продажи автомобилей составят около 80–90 тысяч единиц. Этот показатель останется примерно на уровне прошлого года, но вряд ли превысит его.

Стабилизация рынка связана с тем, что ранее наблюдался высокий спрос из-за ожиданий повышения утилизационного сбора. Также возможен рост активности покупателей при снижении ключевой ставки Центрального банка.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич считает, что к весне российский рынок автомобилей может оживиться. По его мнению, снижение ключевой ставки сделает кредиты и лизинг более доступными. Кроме того, сильное ослабление курса рубля по отношению к валютам также может способствовать росту спроса.

Заместитель директора департамента продаж Major Александр Николаев отметил, что рынок имеет предпосылки для постепенного восстановления к марту-апрелю. Снижение продаж сейчас связано с совокупностью психологических и финансовых факторов, включая повышение утилизационного сбора.

