Семейка упитанных кабанчиков порадовала автомобилистов Подмосковья (видео)
В наше богатое на стрессы время любое незначительное (и даже потенциально опасное) явление может стать источником серотонина.
На этой неделе таковым для водителей из Москвы и Московской области стала семейка упитанных кабанчиков (именно так процессию окрестили в соцсетях), мирно шествующих по обочине трассы на Жуковский в районе Раменского. Группа из трех особей (двух взрослых и одного детеныша) появляется в кадре всего на несколько секунд, пробегая мимо припаркованного у края дороги внедорожника.
Но этого оказалось достаточно, чтобы публикацию в одном из столичных Телеграм-каналов засыпали положительными реакциями.
Остается надеяться, что променад симпатичного семейства завершился благополучно – и напомнить водителям, что зимой дикие звери часто выходят на трассы и к другим объектам городской инфраструктуры, поэтому следует сохранять концентрацию, особенно на загородных дорогах.
