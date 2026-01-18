Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Kia Sportage
18 января
В Россию вернулся надежный семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев»
Kia Sportage поставляется в РФ по параллельному...
Нотариус предупредил, как не лишиться машины и денег после покупки
18 января
Нотариус предупредил, как не лишиться машины и денег после покупки
Нотариус Андрей Кечасов предупредил о ловушках...
Хорошо известный в России бренд выпустит целую линейку новых автомобилей
18 января
Хорошо известный в России бренд выпустит целую линейку новых автомобилей
FAW и Volkswagen создали новое предприятие для...

Семейка упитанных кабанчиков порадовала автомобилистов Подмосковья (видео)

Прогулка семьи кабанов вдоль трассы в Раменском стала хитом социальных сетей

В наше богатое на стрессы время любое незначительное (и даже потенциально опасное) явление может стать источником серотонина.

Рекомендуем
Лось бросился под колеса — я что, еще и платить буду?!

На этой неделе таковым для водителей из Москвы и Московской области стала семейка упитанных кабанчиков (именно так процессию окрестили в соцсетях), мирно шествующих по обочине трассы на Жуковский в районе Раменского. Группа из трех особей (двух взрослых и одного детеныша) появляется в кадре всего на несколько секунд, пробегая мимо припаркованного у края дороги внедорожника.

Но этого оказалось достаточно, чтобы публикацию в одном из столичных Телеграм-каналов засыпали положительными реакциями.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Остается надеяться, что променад симпатичного семейства завершился благополучно – и напомнить водителям, что зимой дикие звери часто выходят на трассы и к другим объектам городской инфраструктуры, поэтому следует сохранять концентрацию, особенно на загородных дорогах.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Москва с огоньком
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / vladimircech
Количество просмотров 27
18.01.2026 
Фото:freepik / vladimircech
Поделиться:
Оцените материал:
0