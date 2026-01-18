Семейка упитанных кабанчиков порадовала автомобилистов Подмосковья (видео)

Прогулка семьи кабанов вдоль трассы в Раменском стала хитом социальных сетей

В наше богатое на стрессы время любое незначительное (и даже потенциально опасное) явление может стать источником серотонина.

На этой неделе таковым для водителей из Москвы и Московской области стала семейка упитанных кабанчиков (именно так процессию окрестили в соцсетях), мирно шествующих по обочине трассы на Жуковский в районе Раменского. Группа из трех особей (двух взрослых и одного детеныша) появляется в кадре всего на несколько секунд, пробегая мимо припаркованного у края дороги внедорожника.

Но этого оказалось достаточно, чтобы публикацию в одном из столичных Телеграм-каналов засыпали положительными реакциями.

Остается надеяться, что променад симпатичного семейства завершился благополучно – и напомнить водителям, что зимой дикие звери часто выходят на трассы и к другим объектам городской инфраструктуры, поэтому следует сохранять концентрацию, особенно на загородных дорогах.

