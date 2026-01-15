Японские автогиганты нарастили импорт собственных машин из-за рубежа: что везут

#
15 января
Эксперт Агаджанов назвал условие для роста российского авторынка
15 января
15 января
Японские автопроизводители в 2025 году ввезли рекордное за почти 30 лет количество автомобилей собственной сборки из-за границы. За год в страну импортировали 111,5 тысячи машин, что на 19% превышает показатели предыдущего года.

Важным фактором роста стала компания Suzuki, которая увеличила обратный импорт более чем в семь раз до 43,3 тысячи автомобилей. Основной вклад внесли внедорожник Suzuki Jimny Nomade и кроссовер Fronx, оба производятся в Индии.

Крупнейшие японские автоконцерны, напротив, сократили объемы обратной поставки. Honda уменьшила импорт на 18%, доведя его до 37 тысяч машин, в основном из-за снижения поставок кроссовера WR-V, произведенного в Индии. Nissan и Toyota сократили количество импортируемых автомобилей примерно на треть, до 9,6 тысячи единиц каждая.

Планы на 2026 год предполагают изменения в структуре обратного импорта. Toyota намерена начать поставки в Японию автомобилей, собранных в США: седанов Camry, кроссоверов Highlander и пикапов Tundra. Связано это с расширением модельного ряда и улучшением торговых отношений между странами.

Эксперты считают, что успех этих моделей на японском рынке будет зависеть от цен и предпочтений покупателей. Традиционно японцы предпочитают компактные машины и минивэны, что может ограничить спрос на крупные импортируемые автомобили.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

Источник:  «Российская газета»
