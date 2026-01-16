Не переделка, а заводская легенда: продается дизельная Волга

Волгу ГАЗ-24 с дизельным мотором продают за 990 000 рублей

В сегменте коллекционных автомобилей нечасто встретишь по-настоящему уникальные экземпляры, и вот на рынке появляется один из них – Волга ГАЗ-24 1990 года выпуска, которая скрывает под капотом не родной бензиновый агрегат, а дизельный двигатель французского производства – 2 л, 100 л.с.

Это довольно редкая машина, ведь дизельные модификации «двадцать четвертой» Волги никогда не сходили с конвейера Горьковского завода для внутреннего рынка. Их судьба была иной: для экспорта в Европу, где популярностью пользовались экономичные дизельные силовые установки, часть автомобилей дорабатывалась бельгийской фирмой Scaldia-Volga, которая и устанавливала моторы Peugeot Indenor.

Существует также версия, что с середины 1970-х годов подобная установка могла производиться и в условиях конвейера на самом ГАЗе, но для отправки за рубеж.

Предлагаемый экземпляр - живое свидетельство той эпохи. Автомобиль бережно хранился владельцем с 1993 года. Автомобиль избежал губительного воздействия дорожных реагентов, всю жизнь хранился гараже, что объясняет его превосходное состояние – кузов не тронут коррозией.

Согласно описанию продавца, двигатель, указанный в оригинальном ПТС, – это дизель Peugeot, установленный еще на заводе. Дополнительный шарм машине придает редкий для «Волги» люк в крыше.

При пробеге всего 78 400 километров, и после замены всех расходных материалов, резинок и амортизаторов, автомобиль полностью готов к эксплуатации.

Просит владелец за этот автомобиль 990 000 рублей.

