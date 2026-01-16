Какие траты ждут нового владельца автомобиля

Эксперты раскрыли полный список расходов, которые следуют за покупкой машины

Покупка автомобиля – это только первая крупная трата. Сразу после приобретения транспортного средства нового владельца ожидает ряд обязательных и дополнительных расходов.

В первую очередь, машину необходимо зарегистрировать в ГИБДД и оформить страховой полис.

На регистрацию автомобиля отводится 10 дней с момента покупки. В этот срок нужно подать заявление, подготовить документы и получить госномера, оплатив пошлины. За выдачу номеров потребуется заплатить 3 тысячи рублей, за свидетельство о регистрации (СТС) – еще 1,5 тысячи.

Параллельно в течение того же десятидневного срока требуется оформить полис ОСАГО. Его итоговая стоимость зависит от множества факторов: мощности двигателя, региона, возраста и стажа водителя, а также истории его вождения. К примеру, для 35-летнего москвича с 15-летним безаварийным стажем страховка на новую машину 2025 года может составить от 7 тысяч рублей для Lada Vesta до 9,4 тысячи для Geely Monjaro.

Помимо обязательных платежей, эксперты советуют заранее планировать бюджет на полезные аксессуары и сезонную экипировку. Зимой необходим комплект шин, причем новые шипованные обойдутся, в среднем, от 12 до 23 тысяч рублей.

Также потребуется укомплектовать автомобиль обязательным дорожным набором: аптечкой, огнетушителем, знаком аварийной остановки и светоотражающим жилетом, что будет стоить 1–3 тысячи рублей. Для комфорта и безопасности стоит рассмотреть покупку ковриков и поддона в багажник (2-4 тыс. рублей), домкрата (1-3 тыс. рублей), компрессора, огнетушителя и буксировочного троса – эти аксессуары добавят к расходам еще несколько тысяч рублей. Таким образом, к стоимости самой машины следует сразу прибавлять ощутимую сумму на ее оформление и базовое оснащение.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»