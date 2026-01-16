В начале года на российском авторынке зафиксировано массовое обновление прайс-листов

«Автостат»: с января 2026 года 30 автомобильных брендов изменили цены в РФ

Согласно данным мониторинга агентства «Автостат», подавляющее большинство брендов (28) пошло на повышение цен.

Еще у двух марок изменения носили разнонаправленный характер: часть моделей подорожала, а часть, напротив, подешевела.

Среди марок, полностью пересмотревших цены в сторону увеличения, – BAIC, Geely, Haval, Chery, а также УАЗ, который равномерно поднял стоимость всего модельного ряда. Наиболее заметный рост отмечен у отдельных комплектаций: например, BAIC BJ40 стал дороже более чем на 12%. Китайские бренды, включая Changan, EXEED и GAC, также повысили цены на многие свои популярные модели, в среднем, на 1,5–3%.

Особняком в этом обзоре стоят Lada и Sollers. У отечественной Lada выросли цены на такие модели, как Granta, Vesta и Niva, однако при этом значительно подешевела Aura – на 12–13% и Largus (более 3%).

Аналогичная ситуация у Sollers: при общем росте на легковые модели коммерческие модификации Argo, напротив, стали стоить на 20-27% меньше.

Традиционное январское изменение цен в этом году затронуло широкий спектр брендов – от массовых до премиальных, что отражает текущие рыночные тенденции и адаптацию компаний к экономическим условиям.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»