В начале года на российском авторынке зафиксировано массовое обновление прайс-листов
Согласно данным мониторинга агентства «Автостат», подавляющее большинство брендов (28) пошло на повышение цен.
Еще у двух марок изменения носили разнонаправленный характер: часть моделей подорожала, а часть, напротив, подешевела.
Среди марок, полностью пересмотревших цены в сторону увеличения, – BAIC, Geely, Haval, Chery, а также УАЗ, который равномерно поднял стоимость всего модельного ряда. Наиболее заметный рост отмечен у отдельных комплектаций: например, BAIC BJ40 стал дороже более чем на 12%. Китайские бренды, включая Changan, EXEED и GAC, также повысили цены на многие свои популярные модели, в среднем, на 1,5–3%.
Особняком в этом обзоре стоят Lada и Sollers. У отечественной Lada выросли цены на такие модели, как Granta, Vesta и Niva, однако при этом значительно подешевела Aura – на 12–13% и Largus (более 3%).
Аналогичная ситуация у Sollers: при общем росте на легковые модели коммерческие модификации Argo, напротив, стали стоить на 20-27% меньше.
Традиционное январское изменение цен в этом году затронуло широкий спектр брендов – от массовых до премиальных, что отражает текущие рыночные тенденции и адаптацию компаний к экономическим условиям.
