Российский авторынок уступил позицию в европейском рейтинге

«Автостат»: авторынок России опустился на пятое место в Европе

По результатам продаж в прошлом году в России было реализовано 1,33 млн новых легковых машин, что на 15,6% ниже прошлогоднего результата, сообщает источник.

Насколько просел авторынок в 2025 году? Прогнозы vs реальность!

Это отодвинуло российский авторынок с четвертой строчки европейского рейтинга на пятую. Выше РФ теперь – рынок Италии с 1,52 млн проданных легковушек и падением относительно 2024-го всего на 2,2%. Обладатель «бронзы» прежний: Франция, где покупателей нашли 1,63 млн легковых авто, что на 5% меньше, чем годом ранее. Второе и первое места тоже неизменны – это Великобритания (2,02 млн) и Германия (2,86 млн).

Причем эти две страны в 2025-м сумели даже немного нарастить продажи по отношению к 2024 году: Великобритания на 3,5%, а Германия – на 1,4%.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
16.01.2026 
Фото:Depositphotos
