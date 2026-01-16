#
На рынок вышла новая иномарка с богатым оснащением дешевле Гранты

Компания Tata представила обновленный кроссовер Punch за 486 тысяч рублей

Индийская компания Tata представила обновленный компактный кроссовер Punch, который отличается доступной ценой около 6,2 тыс. долларов (чуть более 486 тыс. рублей).

Автомобиль получил новое оборудование, включая цифровую приборную панель, отдельный экран мультимедийной системы, климат-контроль и камеру кругового обзора. Всё это предлагается по цене ниже, чем у самой бюджетной версии Lada Granta, которая стоит от 777,9 тыс. рублей и не имеет такого оснащения.

Обновления внешнего вида включают раздельные светодиодные фары, увеличенный передний бампер с пластиковой облицовкой и серебристой накладкой. Сзади появилась светодиодная полоса освещения.

Новый Tata Punch оснащается 1,2-литровым бензиновым двигателем с мощностью от 88 до 120 лошадиных сил, включая атмосферный и турбированный варианты.

Teta Punch
Teta Punch

Автомобиль уже доступен для заказа в Индии, где цена варьируется от 6,2 тыс. до 11,7 тыс. долларов (486–919 тыс. рублей) в зависимости от комплектации. Вероятно, модель может появиться и в России по системе параллельного импорта, хотя с другой ценой из-за пошлин и сборов.

Teta Punch
Teta Punch
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Teta
16.01.2026 
Фото:Teta
