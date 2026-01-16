Скрытая угроза: как обычная мойка может спасти ваш автомобиль от дорогого ремонта

Пренебрежение «невидимыми» зонами во время мойки авто ведет к коррозии

Эксперты предупреждают: стандартная чистка кузова и салона – лишь половина дела. Пренебрежение «невидимыми» зонами ведет к ускоренной коррозии и серьезным поломкам.

Регулярная мойка автомобиля кажется простой рутиной. Однако ограничиваясь лишь кузовом и салоном, автовладельцы рискуют столкнуться с непредвиденными и дорогостоящими проблемами. Многие критически важные элементы остаются без внимания, начиная ржаветь и разрушаться, что в будущем грозит ремонтом на сотни тысяч рублей.

Первыми под удар попадают колесные арки. Даже наличие пластиковых подкрылков не спасает от накопления влажной грязи, которая за пару лет способна «съесть» металл и привести арки с порогами в полную негодность. Опытные водители знают: каждые полгода локеры нужно снимать, тщательно вычищать пространство под ними и обрабатывать антикором.

Не менее уязвима и подвеска. Грязь и реагенты на ее элементах ускоряют коррозию, которая может привести к опасным поломкам вроде треснувшего рычага. Тщательная промывка сильной струей во время мойки – простой и эффективный способ продлить жизнь всей ходовой части.

Особое внимание стоит уделить водосточным желобам, про которые часто забывают. Забитые листвой и грязью, они перестают выполнять свою функцию, вызывая коррозию рамки лобового стекла – повреждение, которое практически не ремонтируется. Чтобы этого избежать, водостоки необходимо прочищать и промывать под давлением как минимум дважды в год.

