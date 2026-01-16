#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
У россиян начались проблемы при растаможке машин: авто «зависли» в портах
16 января
У россиян начались проблемы при растаможке машин: авто «зависли» в портах
Сотни машин россиян не смогли растаможить по...
Lada Iskra
16 января
Лада Искра получит новый мотор: подробности
Сергей Корниенко: Lada Iskra оснастят...
Новинки GAC для России
16 января
Новинки GAC для России в 2026 году: подробности
В 2026 году GAC представит в России четыре...

Скрытая угроза: как обычная мойка может спасти ваш автомобиль от дорогого ремонта

Пренебрежение «невидимыми» зонами во время мойки авто ведет к коррозии

Эксперты предупреждают: стандартная чистка кузова и салона – лишь половина дела. Пренебрежение «невидимыми» зонами ведет к ускоренной коррозии и серьезным поломкам.

Регулярная мойка автомобиля кажется простой рутиной. Однако ограничиваясь лишь кузовом и салоном, автовладельцы рискуют столкнуться с непредвиденными и дорогостоящими проблемами. Многие критически важные элементы остаются без внимания, начиная ржаветь и разрушаться, что в будущем грозит ремонтом на сотни тысяч рублей.

Рекомендуем
Авторынок в 2026 году: привычка к ценам, вынужденный выбор и поиск повода для покупки

Первыми под удар попадают колесные арки. Даже наличие пластиковых подкрылков не спасает от накопления влажной грязи, которая за пару лет способна «съесть» металл и привести арки с порогами в полную негодность. Опытные водители знают: каждые полгода локеры нужно снимать, тщательно вычищать пространство под ними и обрабатывать антикором.

Не менее уязвима и подвеска. Грязь и реагенты на ее элементах ускоряют коррозию, которая может привести к опасным поломкам вроде треснувшего рычага. Тщательная промывка сильной струей во время мойки – простой и эффективный способ продлить жизнь всей ходовой части.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Особое внимание стоит уделить водосточным желобам, про которые часто забывают. Забитые листвой и грязью, они перестают выполнять свою функцию, вызывая коррозию рамки лобового стекла – повреждение, которое практически не ремонтируется. Чтобы этого избежать, водостоки необходимо прочищать и промывать под давлением как минимум дважды в год.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Андрей Самсонов/ТАСС
Количество просмотров 10
16.01.2026 
Фото:Андрей Самсонов/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0