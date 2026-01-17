Когда появится эффект от строгого наказания за нарушения при перевозке детей

ГАИ: эффекта от роста штрафов за перевозку детей без кресел ждем через полгода

Госавтоинспекция ожидает улучшения ситуации с безопасностью детей в машинах благодаря увеличению штрафов за нарушение правил перевозки детей. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

Он подчеркнул, что снижение аварий и смертности среди детей будет заметно, но не раньше чем через полгода. По словам Понарьина, повышение штрафов уже повлияло на поведение многих юридических лиц, особенно таксопарков и водителей такси, которые стали внимательнее относиться к перевозке детей.

С 9 января в России штрафы за подобные нарушения выросли: для водителей – с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – с 25 до 50 тысяч, а для юридических лиц – со 100 до 200 тысяч рублей.

