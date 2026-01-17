#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как избежать трудностей при запуске мотора зимой: ответ эксперта
17 января
Как избежать трудностей при запуске мотора зимой: ответ эксперта
Эксперт Ладушкин: Заряд аккумулятора поможет...
Интерьер Volkswagen Touran
17 января
Надежный мотор и кузов не ржавеет – отличный семейный вариант за 1,5 млн рублей
Эксперт «За рулем» перечислил преимущества...
Как нечищеные дворы убивают ваш автомобиль?
17 января
Как нечищеные дворы убивают ваш автомобиль?
Эксперт Плетнев перечислил неисправности,...

Надежный мотор и кузов не ржавеет – отличный семейный вариант за 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» перечислил преимущества минивэна Volkswagen Touran с пробегом

На российском рынке не так много качественных автомобилей для большой семьи.

Рекомендуем
Онлайн-навигаторы 2026 — у них есть функции, о которых мало кто знает!

Параллельный импорт подарил возможность приобрести новые модели, ранее официально не поставляемые в Россию. В разнообразии моделей разобрался эксперт Сергей Зиновьев и выделил несколько действительно достойных моделей, которые помимо удобства для больших семей, не доставят существенных хлопот при обслуживании. Один из таких автомобилей – Volkswagen Touran.

Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

[table id="93"]

– В этом поколении официально у нас не продавался. По шасси и агрегатам родственен «седьмому» Гольфу. В 1,5 млн рублей втискивается с трудом – и при пробегах под 200 тысяч км.

Большинство машин – с хорошо знакомым нам турбомотором 1.4 (150 л. с.) серии EA111, который после модернизаций обрел ременный привод ГРМ вместо цепного. Не переносит скверного топлива, может подвести помпа, но достаточно надежен и способен на 250 тысяч км. Робот DQ200, с которым он сочетается, – тоже. Хотя на полпути как минимум придется менять узел сцеплений.

Альтернатива – хороший дизель 1.6 (115 л. с.) в паре с тем же роботом или механикой. Бороться придется с течами клапанной крышки и за чистоту системы EGR, сажевого фильтра, чутких пьезофорсунок. И подкармливать жидкостью AdBlue. Ресурс свыше 300 тысяч км, блок здесь чугунный.

В остальном это почти Golf – с отличной эргономикой, отменной управляемостью и полноценной защитой от коррозии. Докучают только глюки электроники, которой много.

Интерьер Volkswagen Touran
  • Еще несколько добротных семейных автомобилей из параллельного импорта ждут вас в нашем новом материале.
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 8
17.01.2026 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Touran

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв