Надежный мотор и кузов не ржавеет – отличный семейный вариант за 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» перечислил преимущества минивэна Volkswagen Touran с пробегом

На российском рынке не так много качественных автомобилей для большой семьи.

Параллельный импорт подарил возможность приобрести новые модели, ранее официально не поставляемые в Россию. В разнообразии моделей разобрался эксперт Сергей Зиновьев и выделил несколько действительно достойных моделей, которые помимо удобства для больших семей, не доставят существенных хлопот при обслуживании. Один из таких автомобилей – Volkswagen Touran.

Volkswagen Touran

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

[table id="93"]

– В этом поколении официально у нас не продавался. По шасси и агрегатам родственен «седьмому» Гольфу. В 1,5 млн рублей втискивается с трудом – и при пробегах под 200 тысяч км.

Большинство машин – с хорошо знакомым нам турбомотором 1.4 (150 л. с.) серии EA111, который после модернизаций обрел ременный привод ГРМ вместо цепного. Не переносит скверного топлива, может подвести помпа, но достаточно надежен и способен на 250 тысяч км. Робот DQ200, с которым он сочетается, – тоже. Хотя на полпути как минимум придется менять узел сцеплений.

Альтернатива – хороший дизель 1.6 (115 л. с.) в паре с тем же роботом или механикой. Бороться придется с течами клапанной крышки и за чистоту системы EGR, сажевого фильтра, чутких пьезофорсунок. И подкармливать жидкостью AdBlue. Ресурс свыше 300 тысяч км, блок здесь чугунный.

В остальном это почти Golf – с отличной эргономикой, отменной управляемостью и полноценной защитой от коррозии. Докучают только глюки электроники, которой много.

Интерьер Volkswagen Touran

Еще несколько добротных семейных автомобилей из параллельного импорта ждут вас в нашем новом материале.

«За рулем» можно читать и в MAX