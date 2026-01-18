На рынок выходит новый технологичный кроссовер Zeekr: подробности

Zeekr раскрыл подробности о новом гибридном полноразмерном внедорожнике 8X





Китайский производитель Zeekr раскрыл подробности о новом гибридном кроссовере Zeekr 8X. Автомобиль получил разрешение для массового выпуска и скоро появится на рынке.

Zeekr 8X – это полноразмерный внедорожник с параллельной гибридной системой. Его размеры равны 5100 х 1998 х 1780 мм, салон доступен в вариантах с пятью и шестью местами.

Под капотом установлен 2-литровый бензиновый мотор мощностью 279 л.с. Электродвигатели обеспечивают суммарную мощность от 898 до 1401 л.с. Запас хода в электрическом режиме составляет 256–328 км по циклу CLTC.

Кроссовер построен на платформе SEA-S (Sustainable Experience Architecture) и оборудован высоковольтной системой на 900 В. Среди новшеств – цифровое шасси Haohan AI и гибридная силовая установка, аналогичная модели Zeekr 9X. Она включает три электродвигателя и аккумулятор с быстрой зарядкой 6C.

Zeekr 8X

Благодаря системе Haohan AI, автомобиль безопасно тормозит даже при проколе обеих шин на одной стороне на скорости 120 км/ч на скользкой дороге. Внедорожные режимы автоматически подстраиваются под семь типов поверхности, включая глубокий снег, грязь, песок и камни.

Внешне Zeekr 8X похож на модель Zeekr 9X. Спереди и сбоку кроссовер отличается обычными дверными ручками, глянцевыми черными колёсами и красными тормозными суппортами.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках