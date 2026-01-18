Введение отсрочки от эвакуации может обернуться для водителей огромными штрафами

Ян Хайцеэр: отсрочка эвакуации авто требует жестких штрафов до 15 тыс. рублей

Возможное введение отсрочки эвакуации неправильно припаркованных машин может повлиять на поведение водителей отрицательно. Такая мера, задуманная как облегчение, рискует вызвать новые нарушения, если не будет сочетаться с жесткими санкциями.

Инициатива отсрочки эвакуации была предложена общественным деятелем Алексеем Ярошенко. Он уверен, что временной интервал позволит сократить нагрузку на эвакуаторы и избавит водителей от лишних затрат, если нарушение произошло из-за незнания или в экстренной ситуации.

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр предупреждает, что без правильной реализации система может начать работать во вред.

«Важно, чтобы сама система не провоцировала злоупотреблений. Некоторые могут начать осознанно парковаться с нарушениями, зная об отсрочке. Поэтому штраф за неустраненное нарушение в течение этого "льготного" периода должен быть существенно выше, чем обычный за неправильную парковку», – подчеркнул вице-президент НАС.

По словам эксперта, штраф за неустраненное нарушение в льготный период должен быть существенно выше, чем стандартный. Ведь без такого механизма отсрочка становится разрешением временно игнорировать правила.

Если сейчас наказание за неправильную парковку – 5 тысяч рублей, то за неустранённое нарушение после отсрочки сумма может достигать 10-15 тысяч. Это создаст стимул для водителей оперативно исправлять нарушения.

Хайцеэр считает, что такой подход позволит сохранить баланс между воспитательной функцией и финансовым сдерживанием. Водитель получает возможность исправить ситуацию, а при игнорировании правил – сталкивается с серьезными штрафами.

Саму идею отсрочки эксперт оценивает положительно при наличии продуманной системы контроля. В пример он привел зарубежную практику использования блокираторов колес, которые снимаются только после оплаты штрафа. Такое наказание дисциплинирует владельцев автомобилей.

Хайцеэр также отметил, что часто водители, отлучившись на минуту, видят, как их машину уже грузят на эвакуатор. По его мнению, разумная отсрочка позволит убрать нарушение без крайних мер.

Вместе с обсуждением инициативы автомобилистам напомнили порядок возврата машин со штрафстоянки. Для этого необходимо установить местонахождение автомобиля и собрать документы: паспорт, водительское удостоверение, СТС или ПТС и действующий полис ОСАГО. Если владелец не может прийти лично, допускается оформление доверенности на представителя.

