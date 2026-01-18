Экология
Хорошо известный в России бренд выпустит целую линейку новых автомобилей

FAW и Volkswagen создали новое предприятие для выпуска электрокаров Jetta в КНР

Китайский альянс FAW и Volkswagen объявил о планах по выпуску новых электромобилей и гибридов под брендом Jetta.

Для воплощения амбициозных целей организовали новую компанию – FAW Volkswagen Jetta Automotive Technology Co. Она будет отвечать за развитие бренда по новой стратегии, предусматривающей создание электрифицированных моделей для китайского рынка.

Реорганизация даст Jetta больше независимости в исследовании рынка и принятии ключевых решений. Volkswagen станет главным акционером и предоставит технологии для дальнейшего развития.

Платформа Volkswagen будет доступна для новых автомобилей Jetta, включая электрифицированные технологии. Концерн также поможет расширить присутствие бренда за пределами Китая, а партнёр FAW будет развивать розничную сеть на территории страны.

К 2028 году Jetta собирается представить пять новых моделей, четыре из которых будут электрическими или гибридными. Первой новинкой станет электроседан, который появится уже в третьем квартале этого года, а серийное производство начнётся до конца 2026-го.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Zuma\TASS
18.01.2026 
Фото:Zuma\TASS
