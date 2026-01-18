#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Машина заглохла на автомагистрали — что делать?
18 января
Машина заглохла на автомагистрали — что делать?
«Автодор» разъяснил порядок действий при...
Интерьер Kia Sportage
18 января
В Россию вернулся надежный семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев»
Kia Sportage поставляется в РФ по параллельному...
Нотариус предупредил, как не лишиться машины и денег после покупки
18 января
Нотариус предупредил, как не лишиться машины и денег после покупки
Нотариус Андрей Кечасов предупредил о ловушках...

В Россию вернулся надежный семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев»

Kia Sportage поставляется в РФ по параллельному импорту с ценами от 3 млн рублей


Кроссовер Kia Sportage продолжает поставляться в Россию через параллельный импорт из Китая, Южной Кореи и Казахстана. Цены на эти автомобили на одном из онлайн-классифайдов начинаются от 3 000 000 рублей.

Рекомендуем
10 500 км с модным китайским кроссовером: зимы боится?

Для сравнения, стоимость китайского кроссовера Jaecoo J7 после обновления комплектаций стартует от 3 169 000 рублей. Аналогичная цена у базовой версии Omoda C7, а минимальная цена Geely Atlas составляет 3 760 990 рублей.

Частные продавцы в Москве предлагают переднеприводный Kia Sportage с 2,0-литровым 236-сильным двигателем и восьмиступенчатым автоматом за 3 000 000 рублей. Однако в объявлении не указана комплектация.

Kia Sportage
Kia Sportage

Продажи из наличия во Владивостоке ведутся по цене 3 200 000 рублей за полноприводный кроссовер с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой коробкой. Автомобиль оснащён красно-черным кожаным салоном и множеством опций: подогрев руля и передних сидений, электронный стояночный тормоз с AutoHold, двухзонный климат-контроль, цифровая приборка, современная мультимедиа, камера кругового обзора и другое.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Компания из Тюмени готова привезти новый Sportage словацкой сборки из ОАЭ за 3 350 000 рублей. Это тоже полноприводный автомобиль с 2,0-литровым двигателем мощностью 156 л. с. и той же шестиступенчатой АКП.

Интерьер Kia Sportage
Интерьер Kia Sportage

Рекомендуем
Новый Kia Sportage из Кореи: сколько стоит?.. Как ввезти?..

В Москве новый Sportage с 150-сильным двигателем продают за 3 462 000 рублей. В Оренбурге цена начинается от 3 500 000 рублей, а в Екатеринбурге – от 3 550 000 рублей. Там предлагаются версии с 1,6-литровым турбомотором мощностью 180 л. с., роботизированной коробкой и передним приводом.

Кроме того, в разных городах России, включая Санкт-Петербург, Томск, Симферополь, Воронеж, Уфу, Пермь, Тольятти, Курган, Самару, Новосибирск, Нижний Новгород и Красноярск, доступно примерно 200 автомобилей Kia Sportage различных комплектаций по более высоким ценам.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 35
18.01.2026 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-33