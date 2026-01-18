В Россию вернулся надежный семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев»

Kia Sportage поставляется в РФ по параллельному импорту с ценами от 3 млн рублей





Кроссовер Kia Sportage продолжает поставляться в Россию через параллельный импорт из Китая, Южной Кореи и Казахстана. Цены на эти автомобили на одном из онлайн-классифайдов начинаются от 3 000 000 рублей.

Для сравнения, стоимость китайского кроссовера Jaecoo J7 после обновления комплектаций стартует от 3 169 000 рублей. Аналогичная цена у базовой версии Omoda C7, а минимальная цена Geely Atlas составляет 3 760 990 рублей.

Частные продавцы в Москве предлагают переднеприводный Kia Sportage с 2,0-литровым 236-сильным двигателем и восьмиступенчатым автоматом за 3 000 000 рублей. Однако в объявлении не указана комплектация.

Kia Sportage

Продажи из наличия во Владивостоке ведутся по цене 3 200 000 рублей за полноприводный кроссовер с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой коробкой. Автомобиль оснащён красно-черным кожаным салоном и множеством опций: подогрев руля и передних сидений, электронный стояночный тормоз с AutoHold, двухзонный климат-контроль, цифровая приборка, современная мультимедиа, камера кругового обзора и другое.

Компания из Тюмени готова привезти новый Sportage словацкой сборки из ОАЭ за 3 350 000 рублей. Это тоже полноприводный автомобиль с 2,0-литровым двигателем мощностью 156 л. с. и той же шестиступенчатой АКП.

Интерьер Kia Sportage

В Москве новый Sportage с 150-сильным двигателем продают за 3 462 000 рублей. В Оренбурге цена начинается от 3 500 000 рублей, а в Екатеринбурге – от 3 550 000 рублей. Там предлагаются версии с 1,6-литровым турбомотором мощностью 180 л. с., роботизированной коробкой и передним приводом.

Кроме того, в разных городах России, включая Санкт-Петербург, Томск, Симферополь, Воронеж, Уфу, Пермь, Тольятти, Курган, Самару, Новосибирск, Нижний Новгород и Красноярск, доступно примерно 200 автомобилей Kia Sportage различных комплектаций по более высоким ценам.

