Один из самых популярных кроссоверов Hyundai вернулся в Россию: известна цена

В Россию спустя 10 лет вернулся кроссовер Hyundai ix35, который в прошлом продавался с 2010 по 2015 год. Сейчас эти автомобили поставляют из Китая по параллельному импорту. В Екатеринбурге в частном автосалоне выставлены на продажу два практически одинаковых автомобиля по цене 3 350 000 рублей за каждый.

Это рестайлинговая версия Hyundai ix35, выпускавшаяся на заводе Beijing Hyundai в Пекине до 2023 года. После обновления 2020 года у модели изменился кузов, его длина увеличилась до 4500 мм, появился большой вертикальный сенсорный экран в салоне и дополнительные электронные ассистенты водителя.

Оба автомобиля 2023 года выпуска. В объявлении указано, что покупатели станут первыми владельцами в ПТС, а в сумму включены уплата коммерческого утилизационного сбора и все документы для регистрации.

В комплектацию GLS Leading входят цифровая приборная панель, мультимедийная система с 10,4-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида с парктрониками, светодиодная оптика, климат- и круиз-контроль, кожаный мультируль, сиденья с эко-кожей, бесключевой доступ с кнопкой запуска, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и несколько USB-портов для зарядки устройств.

Автомобили оснащены 1,4-литровым бензиновым турбомотором T-GDI мощностью 140 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой и передним приводом. Передняя подвеска сделана на стойках МакФерсон, сзади используется многорычажная конструкция.

