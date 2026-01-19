Гран-при
#
История премииНовинкиКроссоверыДоступные автоКитайский автопромКоммерческие автомобили
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Закончилась гарантия? Где выгоднее обслуживать машину
19 января
Закончилась гарантия? Где выгоднее обслуживать машину
«СберАвто»: 70% автовладельцев после гарантии...
Продажи «китайцев» снизятся в России: причины
19 января
Продажи «китайцев» снизятся в России: причины
«Газпромбанк автолизинг»: доля новых китайских...
Toyota LiteAce
19 января
Только формально новые: эти Toyota остаются в строю спустя десятки лет
Autoblog назвал автомобили-долгожители Toyota

Стало известно, сколько экземпляров Искры продано за 2025 год

Соколов: В 2025 году АВТОВАЗ реализовал более 7 тысяч автомобилей Lada Iskra

Официальные дилеры АВТОВАЗа в течение 2025 года передали покупателям более 7 тысяч автомобилей Lada Iskra.

Рекомендуем
Названы самые востребованные версии новой Искры

Об этом пишет источник со ссылкой на заявление главы АВТОВАЗа Максима Соколова.

Напомним, что продажи Искры начались в день 59-летия автогиганта, 20 июля 2025 года – фактически, указанное количество машин нашло покупателей всего за полгода. По словам Соколова, первые машины были направлены в дилерские центры Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти.

Lada Iskra на конвейере в Тольятти
Lada Iskra на конвейере в Тольятти
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

При этом, по другим данным, за 2025 год было зарегистрировано 6796 машин данной модели, причем около 3 тысяч экземпляров Искры выпустил бывший завод Nissan, ныне «Автозавод Санкт-Петербург», начавший сборку вазовской новинки 18 сентября.

По данным завода, локализация модели Lada Iskra превышает 90%.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10
19.01.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв