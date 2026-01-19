Стало известно, сколько экземпляров Искры продано за 2025 год

Соколов: В 2025 году АВТОВАЗ реализовал более 7 тысяч автомобилей Lada Iskra

Официальные дилеры АВТОВАЗа в течение 2025 года передали покупателям более 7 тысяч автомобилей Lada Iskra.

Об этом пишет источник со ссылкой на заявление главы АВТОВАЗа Максима Соколова.

Напомним, что продажи Искры начались в день 59-летия автогиганта, 20 июля 2025 года – фактически, указанное количество машин нашло покупателей всего за полгода. По словам Соколова, первые машины были направлены в дилерские центры Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти.

Lada Iskra на конвейере в Тольятти

При этом, по другим данным, за 2025 год было зарегистрировано 6796 машин данной модели, причем около 3 тысяч экземпляров Искры выпустил бывший завод Nissan, ныне «Автозавод Санкт-Петербург», начавший сборку вазовской новинки 18 сентября.

По данным завода, локализация модели Lada Iskra превышает 90%.

