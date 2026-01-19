Огромный российский завод по выпуску тормозов — когда его запустят?

Российская «Титановая долина» начнет производство тормозных дисков и суппортов

В ОЭЗ «Титановая долина», расположенной в городе Верхняя Салда Свердловской области, завершается строительство завода по выпуску тормозных дисков и суппортов.

Как сообщает пресс-служба правительства Свердловской области, основные строительные работы находятся на завершающей стадии. Например, цех упаковки уже обзавелся крышей, в помещениях монтируют вентиляцию, проводят освещение, начинают установку станков. Также почти завершены работы по литейному цеху.

Напомним, завод возводит компания «РП1», являющаяся частью промышленного холдинга Rossko.

Оборудование было завезено без уплаты пошлин и налогов – благодаря использованию режима свободной таможенной зоны. В 2025 году сумма освобождения превысила 645 млн рублей (около 8,2 млн долларов). Впервые о строительстве завода сообщалось в 2024 году, работы стартовали в марте 2025-го, а к декабрю начался монтаж оборудования. Изначально срок запуска был назначен на 2026 год, и пока этот график подтверждается.

В декабре 2025-го сообщалось, что суммарный объем инвестиций в проект составил 8,5 млрд рублей. На предприятии будет трудиться около 500 человек. Выход на полную мощность – 40 тысяч тонн продукции в год – запланирован к 2034 году.

