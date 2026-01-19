Водительские права хотят разрешить предъявлять через мессенджер
Водителям собираются позволить показывать регистрационные документы на автомобиль и водительские удостоверения через многофункциональный сервис обмена информацией МАХ.
Об этом говорится в проекте постановления правительства.
Теперь россияне смогут передавать данные с помощью двухмерного штрихкода. После этого информация будет проверяться через базу на портале Госуслуг.
Планируется внести изменения в Правила дорожного движения, чтобы этот способ предъявления документов имел равную силу с традиционным показом.
Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!