Водительские права хотят разрешить предъявлять через мессенджер

Правительство России предложило разрешить предъявлять права через Max

Водителям собираются позволить показывать регистрационные документы на автомобиль и водительские удостоверения через многофункциональный сервис обмена информацией МАХ.

Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Теперь россияне смогут передавать данные с помощью двухмерного штрихкода. После этого информация будет проверяться через базу на портале Госуслуг.

Планируется внести изменения в Правила дорожного движения, чтобы этот способ предъявления документов имел равную силу с традиционным показом.

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
19.01.2026 
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
