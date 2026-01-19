Водительские права хотят разрешить предъявлять через мессенджер

Правительство России предложило разрешить предъявлять права через Max

Водителям собираются позволить показывать регистрационные документы на автомобиль и водительские удостоверения через многофункциональный сервис обмена информацией МАХ.

Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Теперь россияне смогут передавать данные с помощью двухмерного штрихкода. После этого информация будет проверяться через базу на портале Госуслуг.

Планируется внести изменения в Правила дорожного движения, чтобы этот способ предъявления документов имел равную силу с традиционным показом.

