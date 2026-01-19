Хорошо оснащенный и безопасный семейный минивэн привезли в РФ: известныцены

В РФ начались продажи 7-местных минивэнов Hyundai Custin по цене от 3,1 млн рублей

На российский рынок через параллельный импорт вышел новый минивэн Hyundai Custin. Его цены стартуют от 3 125 000 рублей. Большая часть автомобилей поступает из Казахстана.

Hyundai Custin

В Тюмени продают Hyundai Custin в комплектации Travel за 3 125 000 рублей. В эту версию входят цифровая приборная панель, кожаный салон, мультимедийная система с большим вертикальным сенсорным экраном, светодиодная оптика, камера кругового обзора, парктроники, климат- и круиз-контроль.

Сравнивая цены, выяснили, что JAC RF8 дороже – около 4 775 000 рублей даже с учетом скидки 100 000 рублей. Другой новый минивэн Sollers SP7 локальной сборки оценен от 5 075 000 рублей. А премиум-модель GAC M8 продают минимум за 5 999 999 рублей.

Интерьер Hyundai Custin

В Екатеринбурге Custin казахстанской сборки предлагают за 3 999 000 рублей. Эта комплектация также называется Travel и дополнительно включает многозонный климат-контроль, выбор режимов движения, медиасистему с 10,4-дюймовым экраном, бесключевой доступ и 17-дюймовые диски.

В Санкт-Петербурге, Москве и Ставрополе цены на эту модель составляют 4 250 000, 4 349 000 и 4 900 000 рублей соответственно. Последняя цена относится к комплектации Luxe, которую предлагают мультибрендовые дилеры.

Технические характеристики и расход топлива

Все минивэны оснащены одинаковым турбированным двигателем Smartstream объемом 1,5 литра и мощностью 170 л. с. Он работает с 8-ступенчатым автоматом и передним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает около 8 секунд. Расход топлива в городе составляет 9-10 литров на 100 км, а вне города – 6-7 литров.

