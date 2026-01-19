#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Закончилась гарантия? Где выгоднее обслуживать машину
19 января
Закончилась гарантия? Где выгоднее обслуживать машину
«СберАвто»: 70% автовладельцев после гарантии...
Продажи «китайцев» снизятся в России: причины
19 января
Продажи «китайцев» снизятся в России: причины
«Газпромбанк автолизинг»: доля новых китайских...
Toyota LiteAce
19 января
Только формально новые: эти Toyota остаются в строю спустя десятки лет
Autoblog назвал автомобили-долгожители Toyota

Хорошо оснащенный и безопасный семейный минивэн привезли в РФ: известныцены

В РФ начались продажи 7-местных минивэнов Hyundai Custin по цене от 3,1 млн рублей

На российский рынок через параллельный импорт вышел новый минивэн Hyundai Custin. Его цены стартуют от 3 125 000 рублей. Большая часть автомобилей поступает из Казахстана.

Hyundai Custin
Hyundai Custin

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

В Тюмени продают Hyundai Custin в комплектации Travel за 3 125 000 рублей. В эту версию входят цифровая приборная панель, кожаный салон, мультимедийная система с большим вертикальным сенсорным экраном, светодиодная оптика, камера кругового обзора, парктроники, климат- и круиз-контроль.

Сравнивая цены, выяснили, что JAC RF8 дороже – около 4 775 000 рублей даже с учетом скидки 100 000 рублей. Другой новый минивэн Sollers SP7 локальной сборки оценен от 5 075 000 рублей. А премиум-модель GAC M8 продают минимум за 5 999 999 рублей.

Интерьер Hyundai Custin
Интерьер Hyundai Custin

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В Екатеринбурге Custin казахстанской сборки предлагают за 3 999 000 рублей. Эта комплектация также называется Travel и дополнительно включает многозонный климат-контроль, выбор режимов движения, медиасистему с 10,4-дюймовым экраном, бесключевой доступ и 17-дюймовые диски.

В Санкт-Петербурге, Москве и Ставрополе цены на эту модель составляют 4 250 000, 4 349 000 и 4 900 000 рублей соответственно. Последняя цена относится к комплектации Luxe, которую предлагают мультибрендовые дилеры.

Технические характеристики и расход топлива

Рекомендуем
Стойки, дверь багажника и другие проблемы Hyundai Creta

Все минивэны оснащены одинаковым турбированным двигателем Smartstream объемом 1,5 литра и мощностью 170 л. с. Он работает с 8-ступенчатым автоматом и передним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает около 8 секунд. Расход топлива в городе составляет 9-10 литров на 100 км, а вне города – 6-7 литров.

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 8
19.01.2026 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0