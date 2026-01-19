Рынок новых машин в Казахстане вырос на 14,4% в 2025 году: названы лидеры

Казахстан продал 234 852 новых авто в 2025 году, Hyundai и Chevrolet лидируют

По итогам 2025 года в Казахстане было продано 234 852 новых автомобиля, что на 14,4% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанского автомобильного союза (КАО).

Второй год подряд продажи новых машин в Казахстане превышают 200 тысяч. Такой рост стал возможен благодаря запуску двух автозаводов и действенной клиентоориентированной политике в ретейле.

Пик продаж пришелся на второй и четвертый кварталы. Декабрь уже третий год подряд установил новый месячный рекорд – было продано 27 464 автомобиля, что на 7,3% больше, чем в декабре 2024-го. При этом около 80% проданных машин были казахстанского производства.

Лидером рынка в 2025 году стал бренд Hyundai с 50 868 реализованными автомобилями, что на 15,4% больше, чем годом ранее. Chevrolet занял второе место с 38 880 проданными машинами и ростом 25,7%. Третье место у Kia – 23 402 автомобиля (+1,5%). В пятерку вошли также Chery – 14 570 (-2,1%) и Jetour – 14 507 (+52,6%).

Более 80% всех продаж приходится на десять крупнейших брендов. Доля китайских марок осталась на уровне прошлого года – 39%.

По моделям лидером продаж стал седан Chevrolet Cobalt с 31 802 проданными экземплярами. За ним следуют кроссоверы Hyundai Tucson (20 697 шт.), Kia Sportage (10 988 шт.), Hyundai Mufasa (8 203 шт.) и седан Hyundai Elantra с результатом 7867 авто.

