Право на бесплатную парковку получат граждане этой категории

В ГД внесли законопроект о бесплатной парковке для каждой многодетной семьи

В Госдуму внесен законопроект, который расширит право на бесплатную парковку для всех многодетных семей в России. Инициатива была предложена группой сенаторов и депутатов от ЛДПР.

Законопроект предусматривает изменения в статье 13 федерального закона № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По словам авторов, меры социальной поддержки устанавливаются субъектами РФ самостоятельно и зависят от их бюджета. Поэтому льготы для многодетных семей отличаются в разных регионах.

Разные условия для семей в регионах

В тексте отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге многодетные семьи имеют право бесплатно пользоваться городскими платными парковками, тогда как в других регионах такое право отсутствует. Основная цель инициативы – уравнять льготы для семей по всей стране. Если закон будет принят, бесплатная парковка будет предоставляться на один автомобиль, зарегистрированный на родителя многодетной семьи.

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

«За рулем» можно смотреть на YouTube