Рынок оживет к марту: что будет с ценами на автомобили к весне
По данным главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, с 29 декабря по 4 января и с 5 по 12 января в России продали более 31 тысячи новых легковых автомобилей. Вторая праздничная неделя показала минимальный недельный объем продаж за последний год.
Руководитель центрального дивизиона Москва-Запад ГК «Интерлизинг» Антон Новохатский предположил, что продажи в первом квартале 2026 года будут на уровне 80–90 тысяч машин в месяц. Это сопоставимо с результатом аналогичного периода прошлого года, но вряд ли будет его превышать.
«Восстановление авторынка до показателей первого квартала 2025 года или 2024 года к марту кажется маловероятным», – отметил он.
По его словам, ранее высокий спрос был связан с ожиданием повышения утильсбора. Однако при снижении ключевой ставки ЦБ активность покупателей может возрасти.
По мнению генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, авторынок может оживиться к весне. Основным фактором роста станет снижение ключевой ставки, что сделает кредиты и лизинг более доступными. Кроме того, ослабление курса рубля к валютам может способствовать увеличению продаж.
Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.
