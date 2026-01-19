#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Закончилась гарантия? Где выгоднее обслуживать машину
19 января
Закончилась гарантия? Где выгоднее обслуживать машину
«СберАвто»: 70% автовладельцев после гарантии...
Продажи «китайцев» снизятся в России: причины
19 января
Продажи «китайцев» снизятся в России: причины
«Газпромбанк автолизинг»: доля новых китайских...
Toyota LiteAce
19 января
Только формально новые: эти Toyota остаются в строю спустя десятки лет
Autoblog назвал автомобили-долгожители Toyota

Продажи «китайцев» снизятся в России: причины

«Газпромбанк автолизинг»: доля новых китайских машин в РФ опустится ниже 40%

Доля китайских автомобилей на российском рынке по итогам первого квартала 2026 года может упасть ниже 40%. Такой прогноз содержится в исследовании «Газпромбанк автолизинга».

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

С учетом активного роста продаж авто, собранных из китайских комплектующих, но официально относящихся к российским (Tenet) и белорусским (Belgee) маркам, ожидается, что уже в первом квартале 2026 года доля непосредственно китайских машин в России упадет ниже 40%. При этом ежемесячные продажи китайских автомобилей едва превысят 35 тысяч штук, говорится в анализе.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В 2025 году продажи китайских брендов сократились на 26% – до 672,4 тысячи единиц, а их рыночная доля уменьшилась с 58% до 51%. В декабре этот показатель опустился до 42%. Единственный бренд, продавший более 100 тысяч автомобилей, стал Haval – 173,4 тысячи. Для сравнения, в 2024 году таких брендов было пять.

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
19.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0