Продажи «китайцев» снизятся в России: причины

«Газпромбанк автолизинг»: доля новых китайских машин в РФ опустится ниже 40%

Доля китайских автомобилей на российском рынке по итогам первого квартала 2026 года может упасть ниже 40%. Такой прогноз содержится в исследовании «Газпромбанк автолизинга».

С учетом активного роста продаж авто, собранных из китайских комплектующих, но официально относящихся к российским (Tenet) и белорусским (Belgee) маркам, ожидается, что уже в первом квартале 2026 года доля непосредственно китайских машин в России упадет ниже 40%. При этом ежемесячные продажи китайских автомобилей едва превысят 35 тысяч штук, говорится в анализе.

В 2025 году продажи китайских брендов сократились на 26% – до 672,4 тысячи единиц, а их рыночная доля уменьшилась с 58% до 51%. В декабре этот показатель опустился до 42%. Единственный бренд, продавший более 100 тысяч автомобилей, стал Haval – 173,4 тысячи. Для сравнения, в 2024 году таких брендов было пять.

