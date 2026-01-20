Польша закрывает военные объекты для китайских автомобилей
Польша вводит запрет на въезд и парковку автомобилей китайского производства вблизи военных объектов.
Как сообщает радиостанция RMF FM, начальник Генерального штаба генерал Веслав Кукула в ближайшее время издаст соответствующий приказ.
По информации радиостанции, в оборонном ведомстве ведутся работы по ограничению доступа таких автомобилей на территории закрытых подразделений.
Решение объясняют соображениями информационной безопасности.
Опасения польских властей связаны с оснащением современных автомобилей, которые часто называют «смартфонами на колесах». Еще в декабре прошлого года эксперты Польского центра восточных исследований указывали в своем докладе, что китайские автомобили массово оборудованы сложными технологиями.
Речь идет о системах сканирования окружающего пространства, точной геолокации и постоянной передаче данных, что, по мнению специалистов, может создавать риски для защиты гостайны.
