Польша закрывает военные объекты для китайских автомобилей

Китайским автомобилям не разрешат парковаться у военных объектов в Польше

Польша вводит запрет на въезд и парковку автомобилей китайского производства вблизи военных объектов.

Как сообщает радиостанция RMF FM, начальник Генерального штаба генерал Веслав Кукула в ближайшее время издаст соответствующий приказ.

По информации радиостанции, в оборонном ведомстве ведутся работы по ограничению доступа таких автомобилей на территории закрытых подразделений.

Решение объясняют соображениями информационной безопасности.

Опасения польских властей связаны с оснащением современных автомобилей, которые часто называют «смартфонами на колесах». Еще в декабре прошлого года эксперты Польского центра восточных исследований указывали в своем докладе, что китайские автомобили массово оборудованы сложными технологиями.

Речь идет о системах сканирования окружающего пространства, точной геолокации и постоянной передаче данных, что, по мнению специалистов, может создавать риски для защиты гостайны.

