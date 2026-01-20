BMW сообщила о сохранении 4 Series с M4

BMW объявил о новой электрифицированной 3 Series с мощностью до 1000 л. с.

BMW подтвердила выпуск электрифицированной версии следующего поколения 3 Series, которая будет представлена в конце 2026 или начале 2027 года. Среди вариантов ожидается версия мощностью до 1000 лошадиных сил (746 кВт).

С 2013 года двухдверные купе и кабриолеты перешли под обозначение 4 Series, а в 2014 году появилась четырехдверная версия Gran Coupe. Второе поколение семейства 4 Series было представлено в 2020 году.

Следующее поколение 3 Series и 4 Series будет построено на базе новой платформы Neue Klasse для электромобилей. BMW заявляет, что модели 3 Series и 4 Series будут существовать параллельно.

4 Series продолжит играть ключевую роль в спортивной линейке бренда, включая сохранение наименования M4 для мощного купе. BMW не планирует отказываться от этой модели, несмотря на изменения в продукции других автопроизводителей.

Технический директор BMW Йоахим Пост отметил, что 4 Series важна для компании, так как представляет спортивную сторону бренда. Он также уточнил, что создание 4 Series на базе 3 Series экономически оправдано – благодаря синергии платформ и деталей.

Такая стратегия характерна и для SUV – например, модели X4, которая базируется на X3, имея более динамичный дизайн кузова. Это позволяет производить спортивные варианты с минимальными затратами, расширяя выбор для клиентов.

Кроме того, Пост намекнул на появление нового M4, который станет производным от базовых моделей 3 Series. В целом, BMW активно внедряет новые технологии и мощные силовые установки в свои основные линейки, продолжая развивать электрификацию и инновации.

Компания планирует продемонстрировать электрифицированные новинки на мотор-шоу 2026 года в Мюнхене, включая iX3, а также обновленные версии ключевых моделей с современными силовыми установками и технологиями в салоне.

