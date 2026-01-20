#
Стали известны результаты Дакара 2026: на каком месте российский автомобиль

Lada Niva на ралли «Дакар-2026» финишировала третьей

Швейцарская команда Oasis Rally Team успешно выступила на ралли-рейде Дакар, одном из самых сложных марафонских соревнований в автоспорте. Экипаж под номером 778 выступал на внедорожнике Lada Niva и прошел всю дистанцию гонки.

Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Пилотом был Марсель Адельман из Германии, а штурманом – Сладьян Милич из Швейцарии. За время соревнования они справились с всеми трудностями и заняли третье место в зачете Dakar Classic. Победителями стали участники на Toyota Land Cruiser.

Машина команды Oasis Rally Team была построена на базе Lada Niva 1996 года выпуска и специально подготовлена для «Дакара». Внедорожник оснащен 1,7-литровым бензиновым мотором, усиленной подвеской и шасси, а также безопасной пространственной конструкцией для экстремальных условий марафона.

Lada Niva
Lada Niva
Ранее «За рулем» сообщал, какие Toyota остаются в строю спустя десятки лет.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Dakar
20.01.2026 
Фото:Dakar
