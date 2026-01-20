АВТОВАЗ: классическая Нива получит масштабные обновления

На АВТОВАЗе дали пояснения о цене обновленного внедорожника Lada Niva Legend

Классическая трехдверная Lada Niva Legend получит значительно больше изменений при обновлении, чем рестайлинговая Niva Travel.

Об этом рассказал Сергей Корниенко, руководитель продуктового маркетинга АВТОВАЗа. Он отметил, что точные цены на новую модель огласят ближе к началу продаж. Для ориентира можно взять цену Niva Travel, которая после обновления с новым 90-сильным 1,8-литровым двигателем выросла на 76 тысяч рублей.

Объем изменений для Niva Legend будет еще большим, и цена будет соответствовать нововведениям, сказал Корниенко. Он подчеркнул, что обновленная модель станет интересной потребителям благодаря добавленной ценности и удобству.

Точный рост стоимости зависит от комплектации, а технических новшеств будет много. По словам представителя компании, автомобиль станет гораздо приятнее во всех отношениях.

Ожидается, что главные изменения включают замену нынешнего 83-сильного 1,7-литрового мотора на новый 90-сильный 8-клапанный двигатель объемом 1,8 литра с индексом ВАЗ-11184, созданный на базе агрегатов переднеприводных моделей Lada.

Lada Niva Legend

Обновленная Niva Legend также получит измененную переднюю часть кузова со светодиодной оптикой, доступной начиная с комплектации Life, модернизированную тормозную систему с вентилируемыми дисками от Lada Vesta, переработанную коробку передач, 17-дюймовые легкосплавные диски и новый стабилизатор поперечной устойчивости, который улучшит управляемость и плавность хода.

