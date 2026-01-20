#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
iCaur V27
20 января
Внедорожник iCaur V27 с запасом хода 800 км готовится к выходу на российский рынок
Первые гибридные внедорожники iCaur V27...
Jetour G700
20 января
Водоплавающий 900-сильный внедорожник появился в продаже в РФ: известна цена
В России начались продажи автомобиля-амфибии...
Toyota Camry
20 января
В России закончились «настоящие» Toyota Camry
Автодилеры в РФ распродали запасы седанов...

АВТОВАЗ: классическая Нива получит масштабные обновления

На АВТОВАЗе дали пояснения о цене обновленного внедорожника Lada Niva Legend

Классическая трехдверная Lada Niva Legend получит значительно больше изменений при обновлении, чем рестайлинговая Niva Travel.

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Об этом рассказал Сергей Корниенко, руководитель продуктового маркетинга АВТОВАЗа. Он отметил, что точные цены на новую модель огласят ближе к началу продаж. Для ориентира можно взять цену Niva Travel, которая после обновления с новым 90-сильным 1,8-литровым двигателем выросла на 76 тысяч рублей.

Объем изменений для Niva Legend будет еще большим, и цена будет соответствовать нововведениям, сказал Корниенко. Он подчеркнул, что обновленная модель станет интересной потребителям благодаря добавленной ценности и удобству.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Точный рост стоимости зависит от комплектации, а технических новшеств будет много. По словам представителя компании, автомобиль станет гораздо приятнее во всех отношениях.

Ожидается, что главные изменения включают замену нынешнего 83-сильного 1,7-литрового мотора на новый 90-сильный 8-клапанный двигатель объемом 1,8 литра с индексом ВАЗ-11184, созданный на базе агрегатов переднеприводных моделей Lada.

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

Обновленная Niva Legend также получит измененную переднюю часть кузова со светодиодной оптикой, доступной начиная с комплектации Life, модернизированную тормозную систему с вентилируемыми дисками от Lada Vesta, переработанную коробку передач, 17-дюймовые легкосплавные диски и новый стабилизатор поперечной устойчивости, который улучшит управляемость и плавность хода.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, какие Toyota остаются в строю спустя десятки лет.

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 16
20.01.2026 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+91