20 января
20 января
20 января
Один из наиболее «популярных» штрафов хотят поднять в 10 раз

В Госдуму внесен законопроект о повышении штрафов за нестандартный автосвет

В череде повышений штрафов (среди которых есть и вполне справедливые) вскоре может появиться еще весьма серьезный один пункт.

Штрафы за неправильные фары могут вырасти в 10 раз

Под перечень нелегитимных световых приборов, за которые жестко наказывает ГАИ, могут попасть не только «сезонные обострения», вроде новогодних гирлянд, но и, например, нештатно установленные светодиодные лампы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, и он подразумевает увеличение штрафа по части 1 статьи 12.5 КоАП, «любимому» многими приверженцами нестандартного оборудования, в 10 раз – с 500 до 5 тысяч рублей.

«В темное время суток существенная доля аварий обусловлена ослеплением водителей встречным светом. При этом, исходя из данных обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, треть ДТП происходит в темное время суток, наибольшей тяжестью последствий характеризовались аварии, совершенные в период с 00:00 до 06:00», – говорится в тексте документа, подготовленном заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаилом Делягиным.

Напомним, что сейчас, помимо штрафа в 500 рублей, за нештатный свет можно получить лишение прав сроком от 6 месяцев до года с конфискацией приборов и приспособлений.

Эти штрафы нельзя уплатить со скидкой

Стоит отметить, что формально законопроект направлен на ужесточение административной ответственности за нештатный свет, однако часть 1 статьи 12.5 КоАП предписывает наказание за вообще все неисправности и условия (за исключением отдельно указанных), при которых эксплуатация машины запрещена. Поэтому область применения повышенного штрафа может оказаться куда более широкой, чем просто автосвет.

А конкретно автосвет отражен в часть 3 статьи 12.5 КоАП – по нему авторы инициативы предлагают введение нового штрафа, также в 5000 рублей (сейчас действует лишь лишение прав до 1 года).

Источник:  Известия
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / teksomolika
20.01.2026 
