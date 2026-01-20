Один из наиболее «популярных» штрафов хотят поднять в 10 раз

В Госдуму внесен законопроект о повышении штрафов за нестандартный автосвет

В череде повышений штрафов (среди которых есть и вполне справедливые) вскоре может появиться еще весьма серьезный один пункт.

Под перечень нелегитимных световых приборов, за которые жестко наказывает ГАИ, могут попасть не только «сезонные обострения», вроде новогодних гирлянд, но и, например, нештатно установленные светодиодные лампы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, и он подразумевает увеличение штрафа по части 1 статьи 12.5 КоАП, «любимому» многими приверженцами нестандартного оборудования, в 10 раз – с 500 до 5 тысяч рублей.

«В темное время суток существенная доля аварий обусловлена ослеплением водителей встречным светом. При этом, исходя из данных обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, треть ДТП происходит в темное время суток, наибольшей тяжестью последствий характеризовались аварии, совершенные в период с 00:00 до 06:00», – говорится в тексте документа, подготовленном заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаилом Делягиным.

Напомним, что сейчас, помимо штрафа в 500 рублей, за нештатный свет можно получить лишение прав сроком от 6 месяцев до года с конфискацией приборов и приспособлений.

Стоит отметить, что формально законопроект направлен на ужесточение административной ответственности за нештатный свет, однако часть 1 статьи 12.5 КоАП предписывает наказание за вообще все неисправности и условия (за исключением отдельно указанных), при которых эксплуатация машины запрещена. Поэтому область применения повышенного штрафа может оказаться куда более широкой, чем просто автосвет.

А конкретно автосвет отражен в часть 3 статьи 12.5 КоАП – по нему авторы инициативы предлагают введение нового штрафа, также в 5000 рублей (сейчас действует лишь лишение прав до 1 года).

