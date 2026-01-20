Внедорожник iCaur V27 с запасом хода 800 км готовится к выходу на российский рынок

Первые гибридные внедорожники iCaur V27 покинули Шанхай и скоро приедут в Россию

13 января 2026 года из порта Шанхая отправилась первая партия серийных внедорожников iCaur V27.

Это событие знаменует вывод модели на мировые рынки, включая Россию, где уже запланированы масштабные мероприятия в честь ее запуска.

Перед тем как попасть на борт судна, новинка прошла жесткую проверку на прочность. Более 50 комплексных испытаний подвергли автомобиль экстремальным условиям по всему Китаю.

Инженеры тестировали V27 в лютый мороз ниже -40 °C в Хэйхэ и иссушающую жару за +50 °C в Турпане, гоняли по высокогорным трассам Тибета, проверяли проходимость на болотистых участках и управляемость в условиях тропических ливней. Общий пробег ресурсных тестов превысил миллион км, что подтвердило соответствие модели жестким международным стандартам надежности.

iCaur V27

Особое внимание уделено стабильности производства и отлаженности логистических цепочек, чтобы обеспечить бесперебойный выход V27 на все запланированные рынки.

Под капотом автомобиля стоит гибридная силовая установка Golden REEV, которая предлагает водителю более 150 км экономичной езды на чистой электротяге, а общий запас хода превышает 800 км, сводя к минимуму необходимость в частых остановках для заправки в длительных путешествиях.

iCaur V27 позиционируется как полноприводный автомобиль, сочетающий ретро-стиль и современные технологии. Ожидается, что его цена будет варьироваться в рамках 4 - 4,2 млн рублей.

В России анонсированы яркие события, приуроченные к старту продаж нового iCaur V27, их дата и время появятся в ближайшее время.

