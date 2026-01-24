Культовую Ладу в идеальном состоянии выставили на продажу

В Тольятти продают редкий спорткар Lada 112 Coupe с почти нулевым пробегом

Автомобиль редкой модификации десятого вазовского семейства выставлен на продажу в Тольятти.

Рекомендуем За сколько россияне могли приобрести иномарку четверть века назад

Это ВАЗ-2112 Купе, известный также под рыночным наименованием Lada 112 Coupe и заводским индексом ВАЗ-21123. Машина 2009 года выпуска относится к поздним – такие купе (строго говоря, трехдверные хэтчбеки) Опытно-промышленное производство АВТОВАЗа выпускало мелкими сериями с 2002 по 2009 год. Особое внимание обращают на себя броский красный цвет «Реклама» и мизерный пробег всего в 7 тысяч км.

По словам владельца, последние 10 лет (то есть с середины 2010-х годов) автомобиль провел в теплом гараже и ездил очень мало. Состояние описывается как идеальное, машина пребывает в оригинальной заводской сборке и по ПТС имеет всего одного владельца.

В объявлении указано, что машина оснащена гидроусилителем руля, аудиосистемой с сабвуфером, а также сигнализацией и противоугонной системой. Имеется сервисная книжка, в комплект продажи входят зимние шины.

Продавец отмечает, что таких машин в аналогичном состоянии больше нет. «За рулем» проверил: объявления о продаже Lada 112 Coupe найти можно, но это будут машины с куда более значительными пробегами и с не принципиально отличающейся ценой. За этот же экземпляр просят всего 990 000 рублей.

«За рулем» можно читать и в MAX