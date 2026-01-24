#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Land Cruiser 300
24 января
Стартовали продажи самой мощной версии Toyota Land Cruiser 300: подробности
В Восточной Европе будет продаваться гибридная...
Land Rover Series от Himalaya
24 января
Классический Land Rover превратили в комфортный внедорожник на каждый день
Himalaya представила рестомод на базе Land...
Jetour G700
24 января
Мощный рамный внедорожник известной марки появился в России раньше премьеры
Jetour G700 с пробегом 8 тыс. км предлагается в...

Культовую Ладу в идеальном состоянии выставили на продажу

В Тольятти продают редкий спорткар Lada 112 Coupe с почти нулевым пробегом

Автомобиль редкой модификации десятого вазовского семейства выставлен на продажу в Тольятти.

Рекомендуем
За сколько россияне могли приобрести иномарку четверть века назад

Это ВАЗ-2112 Купе, известный также под рыночным наименованием Lada 112 Coupe и заводским индексом ВАЗ-21123. Машина 2009 года выпуска относится к поздним – такие купе (строго говоря, трехдверные хэтчбеки) Опытно-промышленное производство АВТОВАЗа выпускало мелкими сериями с 2002 по 2009 год. Особое внимание обращают на себя броский красный цвет «Реклама» и мизерный пробег всего в 7 тысяч км.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

По словам владельца, последние 10 лет (то есть с середины 2010-х годов) автомобиль провел в теплом гараже и ездил очень мало. Состояние описывается как идеальное, машина пребывает в оригинальной заводской сборке и по ПТС имеет всего одного владельца.

Рекомендуем
Вдруг коллекционная? Сколько сегодня стоят дедушкины Жигули

В объявлении указано, что машина оснащена гидроусилителем руля, аудиосистемой с сабвуфером, а также сигнализацией и противоугонной системой. Имеется сервисная книжка, в комплект продажи входят зимние шины.

Продавец отмечает, что таких машин в аналогичном состоянии больше нет. «За рулем» проверил: объявления о продаже Lada 112 Coupe найти можно, но это будут машины с куда более значительными пробегами и с не принципиально отличающейся ценой. За этот же экземпляр просят всего 990 000 рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Avito
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 11
24.01.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0